But de Brendan Gallagher

(Montréal) Chaque équipe a marqué deux fois en deuxième période et le Canadien de Montréal menait toujours face aux Rangers de New York après 40 minutes de jeu, 3-2, samedi soir au Centre Bell.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Brendan Gallagher avait ouvert la marque pour le Tricolore avec 8 : 23 à faire en première période, mettant fin à une disette de 24 matchs.

Le jeu s’est ensuite animé en deuxième période.

Sean Monahan a surpris le gardien Jonathan Quick après 69 secondes de jeu, quand son tir a dévié sur le défenseur Ryan Lindgren avant d’aboutir dans l’objectif.

Joel Armia est revenu à la charge 90 secondes plus tard. Il a déjoué Quick à l’aide d’un long tir entre les jambières.

Les Rangers se sont ensuite mis en marche.

Vincent Trocheck a d’abord fait dévier un tir d’Erik Gustafsson au fond du filet à 10 : 28.

Trocheck a ensuite mis à table pour un but d’Artemi Panarin à 14 : 29, poussant la rondelle derrière Mitchell Stephens lors d’une mise en jeu avant de faire la passe à son complice. Panarin a tiré sur réception et le gardien Samuel Montembeault n’a pas eu le temps de réagir.

Nick Suzuki, pour le Canadien, puis Mika Zibanejad, pour les Rangers, ont tour à tour atteint le poteau avant la fin de la deuxième période.

Montembeault a repoussé 32 lancers lors des 40 premières minutes de jeu. Quick a réalisé 17 arrêts.

L’attaquant Emil Heineman a été inséré dans la formation du Canadien et il disputait un troisième match avec l’équipe cette saison. Il remplaçait le défenseur Johnathan Kovacevic, alors que l’entraîneur Martin St-Louis avait décidé de revenir à une formation conventionnelle avec 12 attaquants et six défenseurs.

Le Canadien jouera son prochain match mercredi, quand il rendra visite aux Flyers de Philadelphie. Il accueillera les Sharks de San Jose le lendemain au Centre Bell.