Samuel Montembeault, Chris Kreider et David Savard

(Montréal) Brendan Gallagher a touché la cible pour une première fois en 25 matchs et le Canadien de Montréal menait 1-0 face aux Rangers de New York après 20 minutes de jeu, samedi soir au Centre Bell.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Gallagher a marqué avec 8 : 23 à faire au premier engagement. Il a inscrit un premier but depuis le 11 novembre en déjouant Jonathan Quick du côté de la mitaine.

Le tenace attaquant a du même coup rejoint Réjean Houle au 36e rang dans l’histoire du Canadien avec 408 points dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.

Le Canadien a été le club le plus menaçant durant la première période, même si les Rangers ont eu l’avantage 14-7 au chapitre des tirs au but.

Malgré tout, Samuel Montembeault a été alerte devant le filet du Tricolore, frustrant notamment Artemi Panarin et Blake Wheeler durant un avantage numérique des Rangers.

L’attaquant Emil Heineman a été inséré dans la formation du Canadien et il disputait un troisième match avec l’équipe cette saison. Il remplaçait le défenseur Johnathan Kovacevic, alors que l’entraîneur Martin St-Louis avait décidé de revenir à une formation conventionnelle avec 12 attaquants et six défenseurs.

Le Canadien jouera son prochain match mercredi, quand il rendra visite aux Flyers de Philadelphie. Il accueillera les Sharks de San Jose le lendemain au Centre Bell.