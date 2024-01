Consultez les comptes rendus des parties disputées vendredi dans la LNH.

Brent Burns a marqué deux buts, Andrei Svechnikov a touché la cible et ajouté deux aides et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Capitals de Washington 6-2, vendredi.

Les Hurricanes ont marqué six buts de suite et ont signé un cinquième gain consécutif.

Seth Jarvis a inscrit le but égalisateur tôt en troisième période et Svechnikov a donné les devants aux Hurricanes en avantage numérique avec 7 : 19 à jouer. Burns a ensuite inscrit son deuxième but de la rencontre moins de 90 secondes plus tard.

Dmitry Orlov a marqué dans un filet désert contre son ancienne équipe.

Vasily Ponomarev a marqué contre Darcy Kuemper dans la dernière minute de jeu, obtenant deux points à ses débuts dans la LNH.

Sebastian Aho a obtenu trois aides et Pyotr Kochetkov a repoussé 15 tirs dans la victoire.

Kuemper a concédé cinq buts sur 33 tirs pour les Capitals, qui ont perdu six de leurs sept derniers matchs.

Nic Dowd et Dylan Strome ont marqué pour les Capitals.

Alexander Ovechkin a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à quatre lorsqu’il a préparé le but de Strome, en avantage numérique.

Associated Press