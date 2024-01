Le Canadien Saison terminée pour Christian Dvorak

La saison de Christian Dvorak est terminée. Le joueur de centre a subi une déchirure à un grand pectoral et devra passer sous le bistouri. Cette blessure l’a forcé à rater les deux dernières rencontres de son club, et l’organisation a annoncé ce jeudi matin qu’il ne jouerait plus en 2023-2024.