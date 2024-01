Lisez les comptes rendus des parties disputées jeudi soir dans la LNH.

Allan Kreda, Associated Press

Les Rangers ont remporté six de leurs sept derniers duels contre la formation de l’Illinois et ont gagné 12 de leurs 16 parties contre des équipes de l’Ouest depuis le début de la campagne.

L’ancien des Rangers Colin Blackwell a touché la cible pour les Blackhawks, qui ont perdu un quatrième match de suite et six de leurs sept derniers. Petr Mrazek a repoussé 27 rondelles.

Vincent Trocheck a récolté trois mentions d’aide et Igor Shesterkin a effectué 21 arrêts dans la victoire. Le gardien russe affiche un dossier de 16-8-0 cette saison.

Chris Kreider, Jacob Trouba et Jimmy Vesey ont été les autres buteurs des Rangers, qui se sont ressaisis après un revers de 6-1 aux mains des Hurricanes de la Caroline, mardi. La formation new-yorkaise montre une fiche de 10-1-0 cette saison lors des matchs suivant un revers.

Artemi Panarin a marqué son 24 e but de la saison, un sommet chez les Rangers de New York, dans un gain de 4-1 contre les Blackhawks de Chicago, jeudi.

Les Blue Jackets défont les Flyers 3-2 en fusillade

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Johnny Gaudreau (13) et Samuel Ersson (33)

Johnny Gaudreau a inscrit le but décisif en fusillade et les Blue Jackets de Columbus sont venus de l’arrière pour l’emporter 3-2 contre les Flyers de Philadelphie, jeudi.

Premier joueur des Blue Jackets à s’élancer, Gaudreau a été l’unique buteur de la séance de tirs de barrage. À l’autre bout de la patinoire, Daniil Tarasov a mis un terme à la rencontre avec un arrêt de la mitaine aux dépens de Tyson Foerster.

Damon Severson et Jake Bean ont touché la cible en troisième période pour forcer la tenue de la prolongation. Tarasov a réussi 39 arrêts pour les Blue Jackets, qui n’ont remporté que deux de leurs sept dernières rencontres.

Sélectionné pour participer au match des étoiles plus tôt dans la soirée, Travis Konecny a inscrit les deux buts des Flyers. La formation de la Pennsylvanie a perdu ses quatre dernières parties et six de leurs sept dernières.

Joel Farabee et Sean Couturier se sont faits complices des deux buts de Konecny.

Samuel Ersson a bloqué 26 tirs pour les Flyers, qui disputaient un premier match à domicile depuis le 21 décembre.

Aaron Bracy, Associated Press