Lisez les comptes rendus des parties disputées jeudi soir dans la LNH.

Dixième revers consécutif pour les Sharks Gabriel Vilardi a brisé l’égalité lors d’un avantage numérique avec 3 : 14 à écouler à la troisième période, Connor Hellebuyck a effectué 27 arrêts et les Jets de Winnipeg ont vaincu les Shars de San Jose 2-1, jeudi. Les Jets ont ainsi récolté au moins un point dans un 10e match consécutif, ce qui constitue un record d’équipe. Les Sharks ont de leur côté perdu leurs 10 dernières rencontres. Morgan Barron a également touché la cible pour les Jets, qui ont signé une quatrième victoire d’affilée. Ils ont alloué trois buts ou moins à leurs 27 dernières sorties. Alexander Barabanov a répliqué pour les Sharks, dont le dernier point remonte au 12 décembre, à l’occasion d’une victoire de 2-1 contre les Jets. Hellebuyck, qui a été sélectionné pour le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey plus tôt en soirée, affiche un dossier de 19-6-3 cette saison. Chez les Sharks, Mackenzie Blackwood a repoussé 28 rondelles. Avant la rencontre, les Sharks ont annoncé que le défenseur Matt Benning a subi une opération à la hanche et qu’il devrait rater le reste de la saison. L’athlète de 29 ans a récolté deux aides en 14 parties avant de se blesser, le 3 décembre. Ben Ross, Associated Press

Les Rangers se resaisissent PHOTO PETER K. AFRIYIE, ASSOCIATED PRESS Le centre des Rangers de New York Nick Bonino (12) se bat avec le défenseur des Blackhawks de Chicago Alex Vlasic, à droite, et le centre des Blackhawks de Chicago Cole Guttman, à gauche. Artemi Panarin a marqué son 24e but de la saison, un sommet chez les Rangers de New York, dans un gain de 4-1 contre les Blackhawks de Chicago, jeudi. Panarin, qui a joué ses deux premières saisons dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks, a récolté au moins un point dans un sixième match de suite. Il en compte 53 en 37 rencontres cette saison. Chris Kreider, Jacob Trouba et Jimmy Vesey ont été les autres buteurs des Rangers, qui se sont ressaisis après un revers de 6-1 aux mains des Hurricanes de la Caroline, mardi. La formation new-yorkaise montre une fiche de 10-1-0 cette saison lors des matchs suivant un revers. Vincent Trocheck a récolté trois mentions d’aide et Igor Shesterkin a effectué 21 arrêts dans la victoire. Le gardien russe affiche un dossier de 16-8-0 cette saison. L’ancien des Rangers Colin Blackwell a touché la cible pour les Blackhawks, qui ont perdu un quatrième match de suite et six de leurs sept derniers. Petr Mrazek a repoussé 27 rondelles. Les Rangers ont remporté six de leurs sept derniers duels contre la formation de l’Illinois et ont gagné 12 de leurs 16 parties contre des équipes de l’Ouest depuis le début de la campagne. Allan Kreda, Associated Press

Les Blue Jackets défont les Flyers en fusillade PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Johnny Gaudreau (13) et Samuel Ersson (33) Johnny Gaudreau a inscrit le but décisif en fusillade et les Blue Jackets de Columbus sont venus de l’arrière pour l’emporter 3-2 contre les Flyers de Philadelphie, jeudi. Premier joueur des Blue Jackets à s’élancer, Gaudreau a été l’unique buteur de la séance de tirs de barrage. À l’autre bout de la patinoire, Daniil Tarasov a mis un terme à la rencontre avec un arrêt de la mitaine aux dépens de Tyson Foerster. Damon Severson et Jake Bean ont touché la cible en troisième période pour forcer la tenue de la prolongation. Tarasov a réussi 39 arrêts pour les Blue Jackets, qui n’ont remporté que deux de leurs sept dernières rencontres. Sélectionné pour participer au match des étoiles plus tôt dans la soirée, Travis Konecny a inscrit les deux buts des Flyers. La formation de la Pennsylvanie a perdu ses quatre dernières parties et six de leurs sept dernières. Joel Farabee et Sean Couturier se sont faits complices des deux buts de Konecny. Samuel Ersson a bloqué 26 tirs pour les Flyers, qui disputaient un premier match à domicile depuis le 21 décembre. Aaron Bracy, Associated Press

Sidney Crosby marque le but clé dans une victoire des Penguins PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS Sidney Crosby (87) Sidney Crosby a brisé l’égalité à mi-chemin au troisième tiers, jeudi, guidant les Penguins de Pittsburgh vers un gain de 6-5 aux dépens des Bruins de Boston. Crosby a réussi un 22e but cette saison à 11 : 19, en avantage numérique. Son tir des poignets a dévié contre Hampus Lindholm, sept secondes après le début d’une punition imposée à Charlie McAvoy (accrochage). McAvoy était au cachot pour la deuxième fois au troisième vingt. Il avait retardé le match au début de l’engagement. Crosby a aussi pris part aux buts de Ryan Graves et Jake Guentzel. Drew O’Connor, Lars Eller et Jeff Carter ont été les autres buteurs des Penguins, qui ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Brad Marchand a signé un doublé pour les Bruins, qui perdaient pour la première fois en cinq rencontres. David Pastrnak a obtenu un but et trois points. Morgan Geekie et Jake DeBrusk ont aussi trouvé le fond du filet. Associated Press

Robert Thomas marque en 3e et les Blues gagnent PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Robert Thomas (18) des Blues de St-Louis célèbre avec le défenseur Scott Perunovich (48) et l’ailier gauche Pavel Buchnevich (89) Robert Thomas a récolté un but et une aide pour aider les Blues de St. Louis à défaire les Canucks de Vancouver 2-1, jeudi. Thomas, qui a été sélectionné pour participer à son premier match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) plus tôt en soirée, a brisé une égalité de 1-1 à 8 : 03 de la troisième période. C’était son 16e filet de la saison, un sommet chez les Blues. Colton Parayko a également touché la cible pour la formation du Missouri, qui avait perdu ses deux parties précédentes. Jordan Binnington a effectué 25 arrêts pour porter sa fiche à 12-11-1 depuis le début de la campagne. Conor Garland a trouvé le fond du filet pour les Canucks, qui avaient remporté huit de leurs 11 derniers matchs avant ce duel. Thatcher Demko a repoussé 30 lancers. Les Canucks n’ont pas gagné en temps réglementaires à leurs six dernières visites à St. Louis. Le défenseur Quinn Hughes a vu sa séquence de cinq matchs avec au moins un point prendre fin, mais a été choisi pour représenter les Canucks au match des étoiles pour la quatrième fois en cinq saisons complètes dans la LNH. Joe Harris, Associated Press

Raddysh marque deux fois et le Lightning ajoute aux misères du Wild PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS Darren Raddysh (43) Le défenseur Darren Raddysh a récolté ses deux premiers buts de la saison, jeudi, aidant le Lightning de Tampa Bay à l’emporter 4-1 face au Wild du Minnesota. Raddysh a marqué à 2 : 29 d’intervalle en période médiane. Victor Hedman a touché la cible en avantage numérique, tandis que Brandon Hagel a complété dans un filet désert. Nikita Kucherov a été limité à une passe, lui qui avait marqué lors de quatre matchs de suite. Andrei Vasilevskiy a fait 22 arrêts, mettant fin à une série personnelle de trois revers. Il n’a cédé que devant Zach Bogosian, tard en troisième période. Marc-André Fleury a stoppé 26 tirs pour le Wild, qui perdait un quatrième match de suite. Fleury demeure à 550 gains, à une victoire de rejoindre Patrick Roy au deuxième rang de l’histoire à ce chapitre. Le Wild a un dossier de 3-15-1 lorsque l’adversaire inscrit le premier but d’un match. Dave Campbell, Associated Press

Une 3e victoire de suite pour les Flames PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Des joueurs des Flames célèbrent. Connor Zary, Blake Coleman, Rasmus Andersson et Yegor Sharangovich ont chacun récolté un but et une aide dans une victoire de 6-3 des Flames de Calgary contre les Predators de Nashville, jeudi. Nazem Kadri et Noah Hanifin ont également fait scintiller la lumière rouge dans cette troisième victoire consécutive de la formation de l’Alberta. Dan Vladar a effectué 31 arrêts. Filip Forsberg, Colton Sissons et Michael McCarron ont répliqué pour les Predators, qui ont subi un premier revers en trois parties. Juuse Saros a repoussé 20 des 25 rondelles dirigées vers lui en 40 minutes de jeu avant de céder sa place à Kevin Lankinen. Ce dernier a bloqué 13 tirs. Saros a signé un jeu blanc contre les Blackhawks de Chicago, mardi. Le but de Zary est survenu lors d’une des quatre séquences en avantage numérique des Flames, qui montraient le 30e pire rendement du circuit sur le jeu de puissance avant les rencontres de jeudi dans la Ligue nationale de hockey. Jonathan Huberdeau a été blanchi de la feuille de pointage après avoir récolté un point à ses deux rencontres précédentes. Le Québécois avait auparavant été blanchi lors de 12 matchs de suite. Jim Diamond, Associated Press

MacKinnon complète un doublé en prolongation, aux dépens des Stars PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Un tir du centre Nathan MacKinnon de l’Avalanche du Colorado passe à travers le filet du gardien Scott Wedgewood des Stars de Dallas. Nathan MacKinnon a complété un doublé en prolongation, jeudi, permettant à l’Avalanche du Colorado de l’emporter 5-4 devant les Stars de Dallas. MacKinnon a obtenu son 22e but de la campagne à 3 : 40 en prolongation, procurant aux siens une quatrième victoire consécutive. Il a mis fin au débat en échappée après une savante passe à lui-même par la bande, aux dépens de Tyler Seguin. Jonathan Drouin (deux fois) et Mikko Rantanen ont aussi marqué pour le Colorado, tandis qu’Alexandar Georgiev a bloqué 28 tirs. Rantanen a créé l’égalité 4-4 avec 1 : 09 à écouler au troisième tiers, grâce à son 20e but de la saison. Seguin a réussi deux buts pour les Stars, qui étaient sortis vainqueurs de leurs trois dernières prolongations. Evgeni Dadonov et Joe Pavelski ont été les autres buteurs de la rencontre. Scott Wedgewood a fait 29 arrêts dans une cause perdante. La Presse Canadienne

Un doublé pour Horvat dans la victoire des Islanders contre les Coyotes PHOTO MATT KARTOZIAN, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Bo Horvat (14) Bo Horvat a réussi un doublé et a ajouté une mention d’aide pour aider les Islanders de New York à vaincre les Coyotes de l’Arizona 5-1, jeudi. L’ancien du Canadien de Montréal Mike Reilly a également touché la cible pour les Islanders, qui avaient perdu leurs deux dernières rencontres et trois de leurs quatre dernières. Anders Lee et Julien Gauthier ont été les autres buteurs des visiteurs et Ilya Sorokin a effectué 24 arrêts. Le gardien avait blanchi les Coyotes lors de trois de ses cinq dernières sorties contre l’équipe de l’Arizona. Matthew Barzal a récolté deux aides et en compte maintenant 401 en carrière. Il a été sélectionné pour le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, plus tôt en soirée. Nick Schmaltz a marqué et Connor Ingram a repoussé 23 rondelles pour les Coyotes, qui ont malgré tout remporté six de leurs neuf dernières parties. Les Coyotes devaient se débrouiller sans l’attaquant Jason Zucker, qui purgeait le premier match d’une suspension de trois après avoir plaqué l’attaquant des Panthers de la Floride Nick Cousins dans la bande, mardi. Jack Magruder, Associated Press

Daccord effectue 32 arrêts dans un gain du Kraken PHOTO JOE NICHOLSON, USA TODAY SPORTS Joey Daccord Tomas Tatar et Andre Burakovsky ont marqué à 3 : 43 d’intervalle en deuxième période et le Kraken de Seattle a vaincu les Sénateurs d’Ottawa 4-1, jeudi, pour mériter sa sixième victoire de suite. Yanni Gourde a touché la cible en première période et Vince Dunn a scellé la victoire dans une cage déserte en plus d’obtenir une mention d’aide. Jordan Eberle s’est fait complice de deux buts. Le Kraken récoltait au moins un point dans un 10e match de suite, un record d’équipe. Après avoir signé un jeu blanc lors de la Classique hivernale, lundi, Joey Daccord a repoussé 32 rondelles. Il a cédé avec 7 : 40 à jouer au match. C’était son premier but alloué depuis la première période contre les Flyers de Philadelphie, le 29 décembre, ce qui représente la plus longue séquence sans but dans l’histoire du Kraken. Parker Kelly a marqué son troisième but de la saison et Joonas Korpisalo a bloqué 24 tirs pour les Sénateurs, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières sorties. Daimon Eklund, Associated Press

Bobrovsky brille et les Panthers l’emportent contre les Golden Knights PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS Sergei Bobrovsky (72) Sergei Bobrovsky a repoussé 26 rondelles et les Panthers de la Floride ont défait les Golden Knights de Vegas 4-1, jeudi. Sam Reinhart, Matthew Tkachuk et Carter Verhaeghe ont tous récolté un but et une aide pour les Panthers, qui ont signé une sixième victoire de suite. Les trois dernières, dont celle contre le Canadien de Montréal, samedi, se sont terminées au compte de 4-1. Les Panthers avaient remporté le premier duel de la saison entre les deux équipes au compte de 4-2, le 23 décembre, alors que les Golden Knights les avaient vaincus en cinq matchs en finale de la coupe Stanley, au printemps dernier. Tkachuk a inscrit son premier filet de la saison en avantage numérique. Il en avait marqué 14 au cours de la saison 2022-23. Sam Bennett a également touché la cible pour les visiteurs. Pavel Dorofeyev a été le premier buteur de la rencontre pour les Golden Knights, qui ont perdu une deuxième rencontre consécutive et six de leurs sept dernières. Logan Thompson a effectué 32 arrêts. Jack Eichel a été blanchi de la feuille de pointage pour une première fois en huit matchs à domicile. La Presse Canadienne