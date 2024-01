(Göteborg, Suède) Scott Salmond et Peter Anholt ont vu les espoirs du Canada au Championnat mondial de hockey junior s’évaporer en un instant.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

L’état-major de Hockey Canada avait assemblé une formation privée de cinq joueurs se trouvant majoritairement dans la LNH. Deux autres joueurs ont dû composer avec une blessure ou un virus, ce qui a amené des changements à la dernière minute.

Le Canada a parfois bien paru mais à d’autres moments, le pays semblait tout à fait désorganisé.

Les Canadiens ont probablement offert leur meilleur hockey mardi, lors des deuxième et troisième périodes du quart de finale contre les Tchèques.

Salmond et Anholt, comme les partisans qui regardaient de chez eux, ont été déconcertés par le refus des joueurs de tirer à partir d’endroits recherchés. Cela a coûté cher.

Le Canada a dominé les 40 dernières minutes mais a été écarté grâce à un but qui a touché la jambe et le bâton d’un défenseur, avec 11,7 secondes à jouer en troisième période.

Le revers de 3-2 a été dur à avaler pour une puissance du hockey qui avait gagné l’or deux fois de suite et qui aspirait au sommet à nouveau, malgré des absences importantes.

« Ça fait toujours une sensation de vide, a dit Anholt, mercredi. Comme un nœud dans l’estomac. »

La défaite du Canada face à la Suède en ronde préliminaire a fait que l’unifolié a terminé deuxième du groupe A, obtenant donc un adversaire plus corsé en quart de finale.

Contre les Suédois et les Tchèques, Salmond a vu un groupe incapable ou peu disposé à diriger la rondelle au filet. D’après ses calculs, l’équipe a laissé passer 30 occasions de tirer mardi. « Ce sont nos marques de commerce quand nous trouvons le moyen de gagner », a-t-il mentionné.

Un groupe misant sur la vitesse, l’habileté et la ténacité n’a pas assez bourdonné près du filet. On n’a donc pas créé assez de deuxièmes et troisièmes chances de marquer.

« Ce sont des joueurs d’élite, a déclaré le directeur général des Hurricanes de Lethbridge, de la Ligue de l’Ouest. Mais à ce tournoi, il aurait probablement été mieux de garder les choses plus simples sur la glace. »

La défaite de mardi était la première contre la Tchéquie en huitièmes de finale. « Les joueurs ont tout donné, a fait valoir Salmond. Ils ont représenté le Canada au meilleur de leurs capacités. »

Il a souligné que les joueurs nés en 2004 ont été très touchés par la pandémie. Des tournois ont été annulés, des opportunités de développement ont été manquées. « Ils apprennent sur le tas, a confié Salmond. Ils prennent de l’expérience internationale au moment le plus critique. »

Connor Bedard (Chicago), Adam Fantilli (Columbus), Kevin Korchinsky (Chicago), Zach Benson (Buffalo) et Shane Wright (Seattle/LAH) auraient pu rejoindre le Canada à partir des rangs professionnels.

« Nous devons compter sur la profondeur, a déclaré Salmond, dont le programme a tout de même obtenu Matthew Poitras, des Bruins. Il faut pouvoir surmonter (qui est disponible et qui ne l’est pas). »

Le Canada a perdu Tristan Luneau (Anaheim) à cause d’un virus, qui a nécessité un séjour à l’hôpital. « Il aurait pu être le meilleur défenseur du tournoi, a dit Salmond, au sujet de Luneau. Quand vous retirez ça de la formation, ça fait mal. »

Tanner Molendyk, un espoir des Predators, a été renvoyé chez lui à cause d’une blessure au poignet.

Salmond a rappelé qu’en dépit des absences, l’objectif reste le même. « Nous n’allons pas à ces tournois pour [seulement] gagner une médaille. Nous y allons pour gagner. »

Malgré la déception, la direction a déjà tourné la page en vue de la prochaine édition du tournoi, qui aura lieu à Ottawa. « Vous vous relevez rapidement, a dit Anholt. Vous passez à autre chose. Nous allons être meilleurs la prochaine fois. »

Macklin Celebrini, premier choix présumé du prochain repêchage de la LNH, a mené le Canada avec huit points, dont quatre buts. Selon Salmond, il a dépassé les attentes en Suède.

« On se demande parfois si on devrait confier ce genre de rôle à un jeune de 17 ans, a dit Salmond. Mais quand on voit son talent et l’estime qu’il a de ses coéquipiers, on réalise qu’il est un joueur spécial. »