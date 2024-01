Lisez les comptes rendus des matchs du 2 janvier dans la LNH.

Andrei Svechnikov a marqué deux fois et Pyotr Kochetkov a effectué 28 arrêts dans une victoire de 6-1 des Hurricanes de la Caroline contre les Rangers de New York, mardi. Kochetkov n’a subi qu’une défaite en temps réglementaire à ses neuf dernières sorties. Svechnikov a quant à lui prolongé à cinq matchs sa séquence avec au moins un point. Il a touché la cible six fois au cours de celle-ci. L’ancien des Rangers Brady Skjei a récolté trois mentions d’aide pour les Hurricanes, qui ont remporté un quatrième match de suite et porté leur fiche à 7-1-3 à leurs 11 dernières rencontres. Jack Drury, Jordan Martinook, Jalen Chatfield et Michael Bunting ont été les autres buteurs. Chris Kreider a inscrit le seul but des Rangers. L’attaquant des Hurricanes Sebastian Aho s’est fait complice d’un but de Svechnikov et a obtenu au moins un point dans un cinquième match consécutif. Il compte 10 aides et 12 points à ses quatre dernières sorties. Igor Shesterkin a cédé six fois sur 27 tirs. Cette défaite a mis un terme à sa série de cinq victoires. Allan Kreda, Associated Press

James van Riemsdyk aide les Bruins à gagner 4-1 contre les Blue Jackets PHOTO RUSSELL LABOUNTY, USA TODAY SPORTS James van Riemsdyk a marqué en avantage numérique et a obtenu deux aides pour aider les Bruins de Boston à vaincre les Blue Jackets 4-1, mardi soir à Columbus. Les Bruins ont prolongé leur séquence de victoires à quatre matchs. Kevin Shattenkirk, Danton Heinen et Trent Frederic ont aussi touché la cible pour les Bruins, alors que Linus Ullmark a bloqué 25 tirs. Kent Johnson a inscrit le filet des Blue Jackets et Spencer Martin a repoussé 23 lancers. Après une première période sans but dans laquelle les Blue Jackets ont dominé 12-5 au chapitre des tirs, les Bruins ont pris le contrôle du match en inscrivant deux buts au deuxième vingt. Ils ont ajouté deux buts supplémentaires au dernier engagement. Shattenkirk a inscrit son troisième but en deux matchs à 2 : 12 de jeu de la deuxième période. Les Blue Jackets ont créé l’égalité 1 : 52 de jeu plus tard, sur le but de Johnson. Dmitri Voronkov a récolté une aide sur le but pour porter son total de points cette saison à 20, au cinquième rang chez les recrues de la ligue. Van Riemsdyk a marqué pour faire 2-1 à 13 : 07 de jeu. Nicole Kraft, Associated Press

Les Capitals battent les Penguins 4-3, Ovechkin et Crosby marquent PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Alexander Ovechkin a marqué en avantage numérique et les Capitals de Washington ont battu les Penguins de Pittsburgh 4-3, mardi soir. Ovechkin et Sidney Crosby s’affrontaient pour la 67e fois en saison régulière. Crosby a récolté un but et une aide, mais son équipe n’a pas été en mesure de compléter sa remontée, alors que les Capitals ont rapidement pris les devants 4-0 dans la rencontre. C’était la 10e fois que les deux vedettes trouvaient le fond du filet dans la même partie, mais la première fois depuis le 7 novembre 2018. Martin Fehervary, Tom Wilson et Beck Malenstyn ont aussi touché la cible pour les Capitals, qui avaient perdu quatre matchs de suite. Darcy Kuemper a réalisé 33 arrêts. Ovechkin a marqué son huitième filet de la campagne et son 830e but en carrière. Il est à 65 buts de dépasser le record de tous les temps de Wayne Gretzky, qui en a obtenu 894. L’ailier a également dépassé le défenseur québécois Raymond Bourque au septième rang de la LNH pour le plus de points en carrière avec la même équipe. Crosby a marqué son 21e but de la saison, en avantage numérique au deuxième vingt. Crosby a dépassé Joe Thornton au 12e rang de l’histoire des meilleurs pointeurs de la ligue, avec 1540 points en carrière. Dan Scifo, Associated Press

Jonathan Huberdeau marque dans la victoire de 3-1 des Flames contre le Wild PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS Andrew Mangiapane et Jonathan Huberdeau ont tous les deux marqué en première période pour les Flames de Calgary, qui ont vaincu le Wild du Minnesota 3-1, mardi. Blake Coleman a inscrit l’autre but des Flames dans une cage déserte et Jacob Markstrom a réalisé 28 arrêts. Mangiapane a inscrit son septième but de la campagne à 11 : 40 de la première période. Il a redirigé un tir de Rasmus Andersson pour déjouer Marc-André Fleury. Le gardien québécois a effectué 30 arrêts et n’est qu’à une victoire de rejoindre Patrick Roy au deuxième rang dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey avec 551. Huberdeau a porté la marque à 2-0 avec 23,1 secondes à écouler à la première. C’était son premier but depuis le 20 novembre et seulement son deuxième point en 14 rencontres. Pat Maroon a été le seul buteur du Wild, qui devait se débrouiller sans son meilleur pointeur Kirill Kaprizov. Le gardien Filip Gustavsson ainsi que les attaquants Vinni Lettieri et Marcus Foligno étaient également absents. Le Wild a perdu ses trois dernières parties. Tyler Mason, Associated Press