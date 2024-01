(Ottawa) Ann-Sophie Bettez a trouvé le fond du filet après 64 secondes de jeu en prolongation et elle a procuré à la formation de Montréal la première victoire de son histoire dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, 3-2 contre l’équipe d’Ottawa mardi soir à la Place TD.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Bettez a récupéré une rondelle dans l’enclave et sans hésiter, elle a décoché un tir vif qui s’est faufilé à la droite de la gardienne Emerance Maschmeyer.

Claire Dalton et Laura Stacey ont marqué les deux autres buts de l’équipe montréalaise.

Hayley Scamurra et Katerina Mrazova ont inscrit ceux de la formation d’Ottawa, qui a détenu des avances de 1-0 et 2-1 avant de s’incliner.

À défaut d’avoir été les témoins d’une multitude de buts et d’une victoire de leurs favorites, les 8318 spectateurs présents – une salle comble et un record pour un match de hockey professionnel féminin – ont vu, d’abord et avant tout, un match de grande qualité joué avec intensité de la première à la dernière minute.

Ils ont vu de solides contacts le long des rampes ainsi que des arrêts de qualité de la part des gardiennes Ann-Renée Desbiens pour Montréal et Maschmeyer, qui ont fait face, respectivement, à 28 et à 22 tirs.

Les spectateurs ont même eu droit à une reprise vidéo qui a annulé le premier but du match, à leur grand désarroi, et à un tir de punition bloqué habilement par Maschmeyer face à nul autre que Marie-Philip Poulin, sa coéquipière avec l’équipe nationale du Canada, qui les a fait bondir de leurs sièges.

Il faut aussi reconnaître que les spectateurs, représentant tous les groupes d’âge, ont contribué à la qualité du spectacle, non seulement parce qu’ils étaient nombreux dans le vieil amphithéâtre de la rue Bank, mais par l’énergie qu’ils ont transmise à leurs favorites du début à la fin de l’affrontement.

Maintenant que ce premier match est derrière elles, les joueuses de l’équipe montréalaise se prépareront pour leur deuxième sortie de la saison, contre le Minnesota au Xcel Center, le domicile du Wild dans la LNH, samedi après-midi.

Des visites au cachot

Il est plausible de penser que plusieurs partisans de la formation montréalaise s’étaient aventurés à prédire que Poulin allait marquer le tout premier but de l’histoire de l’équipe.

La capitaine de Montréal a bel et bien réalisé une première, mais un peu moins honorable : elle a écopé une pénalité mineure pour avoir renversé une rivale derrière le filet adverse, la première de trois contre la troupe de Kori Cheverie pendant la période initiale.

L’infraction contre Poulin, appelée pendant la quatrième minute de jeu, a été le point de départ d’une tendance généralisée en première période alors qu’Ottawa a contrôlé la rondelle et passé la majorité de l’engagement dans la zone de Montréal.

Les tirs au but après 20 minutes – 10 à 4 en faveur d’Ottawa – en ont témoigné

Pendant la punition à Poulin, il a fallu que Desbiens soit vigilante pour empêcher Ottawa de prendre l’avance. Elle a été particulièrement solide sur des tirs de qualité de Gabrielle Hughes et de Mrazova.

Desbiens a continué à se montrer invincible jusqu’à ce que Mikyla Grant-Mentis ne glisse la rondelle dans le filet à 11 : 21 de la période médiane.

Ce but a provoqué une effusion de joie parmi les spectateurs, qui ont chaleureusement applaudi l’exploit pendant deux ou trois minutes.

Toutefois, pendant que durait l’ovation, les arbitres avaient commencé à se consulter. Elles sont allées à la reprise vidéo pour finalement constater que la rondelle avait glissé sous le filet, et non entre le poteau et la jambière de Desbiens, annulant ainsi le but.

Presque cinq minutes plus tard, les spectateurs ont de nouveau pu manifester leur joie, et cette fois sans qu’une mauvaise nouvelle ne suive.

Scamurra a battu Desbiens d’un tir frappé de qualité, décoché du cercle gauche de mise en jeu, lors d’un avantage numérique.

L’avance a toutefois été éphémère. Seulement 81 secondes plus tard, Dalton inscrivait le premier but de l’histoire de l’équipe montréalaise sur un tir des poignets qui s’est faufilé à la droite de Maschmeyer.

La troisième période a gardé les amateurs au bout de leur siège jusqu’à ce Mrazova ne loge la rondelle derrière Desbiens, profitant d’une belle passe d’Ashton Bell, dont c’était la deuxième mention d’aide de la soirée à 5 : 18.

Stacey allait cependant créer l’égalité avec un peu plus de cinq minutes à jouer au temps réglementaire.