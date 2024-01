(Toronto) Ella Shelton a marqué le but historique et New York a blanchi Toronto 4-0 lors du premier match de la saison inaugurale de la Ligue professionnelle de hockey féminin, lundi.

Abdulhamid Ibrahim La Presse Canadienne

Corinne Schroeder a réalisé 29 arrêts et a signé le premier jeu blanc de l’histoire de cette nouvelle ligue de hockey féminin.

Shelton a mentionné que son bâton et celui de Schroeder prenaient le chemin du Temple de la renommée du hockey.

« Au début, je n’avais même pas remarqué, mais ensuite mes coéquipières se sont amenées sur moi et j’ai réalisé que la rondelle était dans le filet », a déclaré la joueuse de défense, dont la famille et les amis étaient présents pour l’occasion.

« C’est un moment surréel pour moi, a-t-elle ajouté. Je ne pourrais même pas vous dire si je me souviens bien. Je suis très fière de notre groupe. »

Alex Carpenter, qui a ajouté une aide, Jill Saulnier et Kayla Vespa ont également touché la cible pour New York (1-0-0).

Kristen Campbell a repoussé 24 rondelles pour Toronto (0-1-0), qui jouait devant une salle comble de 2537 spectateurs au Mattamy Athletic Centre.

Billie Jean King, la légende du tennis et membre du conseil d’administration de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), a effectué la mise au jeu protocolaire aux côtés de la vice-présidente principale des opérations hockey de la ligue, Jayna Hefford.

Chaque joueuse de Toronto a été présentée à la foule avant le match. Elles ont toutes reçu des ovations alors que les partisans captaient le moment sur leur téléphone portable.

Kim Desrochers, son mari et trois jeunes enfants étaient présents pour ce premier match de la LPHF.

« Je voulais que mes filles voient ce match professionnel de hockey féminin et il faisait juste du sens qu’elles soient là aujourd’hui », a mentionné Desrochers.

New York et Toronto ont croisé le fer lors d’une rencontre préparatoire à Utica, dans l’État de New York, et les favorites de la foule ont remporté ce match 6-4, le 7 décembre.

Après avoir dominé Toronto 13-8 au chapitre des tirs au but en première période, Shelton a ouvert le pointage pour New York à mi-chemin au deuxième engagement.

La défenseure canadienne a déjoué Campbell d’un tir des poignets en provenance du cercle de mise au jeu gauche.

Toronto a obtenu de nombreuses occasions de marquer au cours de la période, mais l’équipe n’a pas réussi à en profiter.

Sarah Nurse a déjoué une défenseure grâce à une belle manœuvre, mais elle a été stoppée par Schroeder alors qu’il restait 1 : 57 à jouer. Emma Maltais a connu le même sort peu de temps après, à la suite d’un tir sur réception.

La deuxième période s’est déroulée sans but. Toronto a dominé New York 16-4 pour les tirs, mais Schroeder a une fois de plus été impressionnante.

Maltais n’a pu tromper sa vigilance lors d’un retour de lancer de Hannah Miller. Le tir de Natalie Spooner a aussi été bloqué par la gardienne de New York.

Carpenter, Saulnier et Vespa ont fait bouger les cordages dans un intervalle de moins de cinq minutes au dernier tiers.