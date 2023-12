(Saint Paul) Le gardien de but québécois Marc-André Fleury a participé à son 1000e match en carrière dans la Ligue nationale de hockey dimanche après-midi alors que le Wild du Minnesota accueille les Jets de Winnipeg.

La Presse Canadienne

Le scénario s’est concrétisé vers 14 h 10, heure du Québec, lorsque l’arbitre Kyle Rehman a laissé tomber la rondelle lors de la mise en jeu initiale dans le cercle central au Xcel Energy Center.

Du coup, le Sorelois de 39 ans est devenu le quatrième gardien de but – et le 388e joueur – à atteindre le cap des 1000 matchs dans la LNH. Les trois autres gardiens sont ses compatriotes québécois Martin Brodeur (1266 matchs), Roberto Luongo (1044 matchs) et Patrick Roy (1029 matchs).

Fleury est aussi devenu le 10e joueur à prendre part à un 1000e match en carrière dans l’uniforme du Wild.

En 999 parties réparties sur 20 saisons dans la LNH, avant la rencontre de dimanche, – dont 971 matchs dans un rôle de partant – Fleury affiche un dossier global de 550-320-93, avec une moyenne de buts alloués de 2,59, un taux d’arrêts de ,912 et 73 blanchissages.

Fleury s’est forgé ce bilan dans les uniformes des Penguins de Pittsburgh (2003-04, 2005-2017), des Golden Knights de Vegas (2017-2021), des Blackhawks de Chicago (2021-2022) et du Wild (2022-2024).

Les Penguins avaient fait de Fleury le tout premier choix de la séance de sélection de 2003 à Nashville.

En 169 parties des séries éliminatoires, incluant 166 départs, Fleury présente une fiche de 92-74 avec 16 blanchissages. Sa moyenne de buts alloués est de 2,56 et son taux d’arrêts s’élève à ,911.

Fleury a contribué à trois conquêtes de la coupe Stanley des Penguins en 2009, 2016 et 2017.

Au chapitre individuel, Fleury a remporté le trophée Vézina remis au meilleur gardien de la LNH à l’issue de la saison 2020-2021. Cette année-là, le Sorelois avait présenté une fiche de 26-10-0, inscrit six jeux blancs, affiché une moyenne de buts alloués de 1,98 et un taux d’arrêts de ,928.

Fleury occupe le premier rang dans l’histoire des gardiens de but dans la LNH au chapitre des victoires en tirs de barrage, avec 65.

Par ailleurs, il se classe troisième pour le nombre de victoires, de matchs joués et de rondelles arrêtées (25 990), et en quatrième place pour le nombre de minutes jouées (57 841 : 52). Il se classe premier dans chacune de ces catégories parmi les gardiens actifs dans la LNH.

Fleury a amorcé la rencontre de dimanche avec une victoire de moins en carrière que Roy. Brodeur domine avec 691 gains en carrière.

Quatre fois élu au sein des équipes d’étoiles de la LNH (2011, 2015, 2018, 2019), Fleury compte au moins une victoire en saison régulière contre chacune des 32 équipes de la LNH.

Le Wild a annoncé qu’il rendra hommage à Fleury lors d’un prochain match de l’équipe à domicile.