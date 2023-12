(Sunrise) Les Panthers de la Floride ont fait payer cher son indiscipline au Canadien et ils ont continué d’avoir le numéro du Tricolore.

La Presse Canadienne

Eetu Luostarinen a inscrit deux buts en avantage numérique et le club montréalais a perdu 4-1, samedi soir à l’Amerant Bank Arena.

Le Canadien pourra se consoler même s’il a encaissé un sixième revers d’affilée face aux Panthers en se disant qu’il a au moins été dans le coup jusqu’à tard en troisième période cette fois-ci. Il avait été dominé 32-12 au chapitre des buts dans ses cinq revers précédents contre la formation floridienne.

Le Tricolore a perdu ses sept derniers matchs à Sunrise. Il n’y a pas gagné depuis le 28 décembre 2018.

« Vous devez briser ce genre de séquence, surtout quand c’est contre un rival de section, a dit le gardien Jake Allen, qui a repoussé 22 tirs. Oui, c’est une des meilleures équipes de la ligue, mais nous étions dans le coup. Ce n’était pas un match parfait, mais ça aurait pu aller d’un côté comme de l’autre. »

L’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, semblait particulièrement frustré par le fait que Joel Armia a écopé une punition pour un geste bête de rudesse en zone offensive en troisième période. Armia était au cachot quand Luostarinen a rompu l’égalité pour de bon.

« Oui, nous devons faire un meilleur travail pour écouler les punitions et nous travaillons là-dessus, a dit St-Louis. C’est un aspect important du jeu et vous ne pouvez pas prendre une punition en zone offensive quand c’est 1-1 en troisième période contre une équipe comme les Panthers. »

Cole Caufield a marqué l’unique but du Canadien (15-15-5), qui a encaissé un deuxième revers de suite au retour de son congé de Noël.

Sam Bennett a récolté un but et une aide et Carter Verhaeghe a ajouté un but d’assurance dans un filet désert pour les Panthers (22-12-2), qui ont remporté un quatrième match consécutif. Aaron Ekblad a amassé deux aides et Anthony Stolarz a effectué 19 arrêts.

Le défenseur du Canadien Mike Matheson disputait un 500e match en carrière dans la LNH. Il a été repêché en première ronde par les Panthers en 2012 et a joué ses 299 premiers matchs dans le circuit Bettman avec cette équipe.

Le Canadien sera de retour en action dimanche soir, quand il rendra visite au Lightning de Tampa Bay.

Une bonne bataille

Armia a obtenu la plus belle occasion de marquer du Tricolore en première période, mais il a fait dévier une remise de Brendan Gallagher par-dessus le filet.

Quelques instants plus tôt à l’autre bout de la patinoire, Allen avait frustré Nick Cousins, qui s’était échappé.

Dmitry Kulikov a atteint la barre transversale tôt en deuxième période pour les Panthers, quelques instants avant qu’ils prennent les devants en avantage numérique.

Luostarinen a fait mouche après 4 : 05 de jeu, frappant au vol un retour après un tir d’Evan Rodrigues.

Nick Suzuki a lui aussi atteint la barre transversale durant un avantage numérique, quelques instants avant que Caufield crée l’égalité à 7 : 01.

Posté à l’embouchure du filet, Caufield a surpris Stolarz à l’aide d’un tir du revers dans la lucarne.

Le reste de la deuxième période a été l’affaire des Panthers, qui ont eu l’avantage 11-3 au chapitre des tirs au but durant l’engagement.

« Nous avions de la misère à exécuter défensivement sur les récupérations de rondelle et nous passions plus de temps dans notre zone, a expliqué St-Louis. Les Panthers ne donnent pas beaucoup d’espace. Nous envoyions la rondelle dans le fond de leur zone, mais nous effectuions des changements en même temps. C’est difficile de récupérer la rondelle quand il y a un seul joueur en échec-avant. »

Les Panthers ont repris brièvement les devants à mi-chemin en deuxième période, mais le but de Verhaeghe a été annulé à la suite d’une contestation de St-Louis puisque les reprises ont confirmé que la rondelle était sortie du territoire un peu plus tôt durant la séquence.

Josh Anderson s’est échappé dans les premiers instants de la troisième période, mais Stolarz a fermé la porte.

Les Panthers ont finalement repris les devants à 7 : 34 du dernier tiers, pendant qu’Armia était au banc des punitions. Luostarinen a profité de beaucoup d’espace à l’embouchure du filet et il a lui aussi battu le gardien grâce à un tir du revers.

Bennett a porté un dur coup au Canadien en effleurant un tir d’Oliver Ekman-Larsson pour surprendre Allen avec 4 : 34 à faire.

Verhaeghe a ajouté un but dans un filet désert avec 2 : 47 à écouler au cadran.