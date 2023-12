(Göteborg) La Suisse a marqué quatre buts sans réplique en deuxième période pour s’imposer 6-2 contre la Norvège, samedi, et confirmer sa qualification pour la phase éliminatoire au Championnat mondial de hockey junior.

La Presse Canadienne

Cette poussée en deuxième période a permis à la Suisse de transformer un retard de 2-1 en avance de 5-2.

Pour sa part, la Norvège est assurée de terminer en cinquième position du groupe B et elle croisera le fer contre l’équipe en cinquième place du groupe A le 4 janvier. Le gagnant évitera la relégation.

Rodwin Dionicio a réussi un doublé pour la Suisse, Jonas Taibel a récolté un but et trois aides, tandis que Thierry Schild, Leo Braillard et Simon Meier ont aussi touché la cible. Miles Muller, Simone Terraneo et Daniil Ustinkov ont chacun amassé deux aides. Alessio Beglieri a repoussé 19 lancers.

Patrik Dalen et Martin Johnsen ont marqué pour la Norvège. Markus Stensrud a effectué 28 arrêts.

Allemagne 2 – Lettonie 6

La Lettonie a inscrit trois buts en première période et a filé vers une victoire de 6-2 contre l’Allemagne, conservant ainsi des chances de se qualifier pour les quarts de finale au Championnat mondial de hockey junior.

L’Allemagne et la Finlande ont toutefois le contrôle de leur destinée dans le groupe A. La Finlande a besoin d’un point contre la Suède pour accéder à la phase éliminatoire, tandis que l’Allemagne devra arracher un point au Canada pour y arriver également. La Lettonie n’a plus de match à l’horaire dans la phase de groupes et attendra de connaître son sort dimanche.

Sandis Vilmanis a récolté deux buts et une aide, Peteris Bulans et Rodzers Bukarts ont obtenu chacun un but et une aide, tandis que Rainers Darzins et Eriks Mateiko ont aussi fait mouche pour la Lettonie. Dans Locmelis a accumulé trois aides et Deivs Rolovs a stoppé 21 lancers.

Samuel Schindler et Norwin Panocha ont répliqué pour l’Allemagne, qui a atteint les quarts de finale à ses trois dernières participations au tournoi. Philipp Dietl a accordé six buts sur 24 tirs avant de céder sa place à Matthias Bittner, qui a repoussé les quatre lancers effectués dans sa direction.