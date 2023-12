Le Réseau des Sports (RDS), TSN et la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) ont fait l’annonce vendredi d’une entente assurant la couverture en direct de nombreux matchs de la nouvelle ligue, dont la première saison débutera le 1er janvier.

L’entente inclut les droits de diffusion des séries éliminatoires et de la finale de la LPHF en 2024.

Au total, 16 rencontres de l’équipe de Montréal seront présentées à RDS entre le 2 janvier et le 4 mai. La rencontre du 2 janvier sera d’ailleurs la première de l’histoire de l’équipe montréalaise, dirigée par Kori Cheverie.

Claudine Douville et Isabelle Leclaire seront à la description et l’analyse des matchs. Andrée-Anne Barbeau, Émilie Duquette, Karell Émard et Stéphanie Poirier seront pour leur part présentes pour l’avant-match. La journaliste Catherine Savoie complète l’équipe de diffusion.

« La visibilité offerte par nos partenaires de diffusion est sans précédent dans le hockey féminin et renforce l’intérêt croissant pour notre sport », a mentionné Stan Kasten, membre du conseil consultatif de la LPHF, par voie de communiqué.

Les huit matchs de la formation montréalaise qui ne sont pas diffusés à RDS seront présentés sur Ici Tou.tv, à Radio-Canada. Deux de ces matchs seront également présentés sur Ici Télé.

Rappelons que l’équipe de Montréal débutera sa saison le 2 janvier à Ottawa, avant de se rendre au Minnesota le 6 janvier et à New York le 10 janvier. Le premier match à domicile aura lieu le 13 janvier, à l’Auditorium de Verdun, contre la formation de Boston.