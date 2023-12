2 articles Hockey

Organiste du Canadien Une journée avec Diane Bibaud

On l’entend depuis des années, mais on la voit peu. C’est pourtant une personnalité forte et authentique qui s’exprime avec son clavier à chaque match à domicile du Canadien. Qui est donc Diane Bibaud, organiste du Tricolore ? La Presse l’a rencontrée dans ses deux habitats naturels : la passerelle du Centre Bell et son magasin de musique.