LNH MacKinnon, Demko et Dobson sont les étoiles de la semaine

(New York) Le joueur de centre de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon, le gardien de but des Canucks de Vancouver Thatcher Demko et le défenseur des Islanders de New York Noah Dobson ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH.