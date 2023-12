Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi dans la LNH.

Braden Schneider a brisé l’impasse de 2-2 au troisième tiers et les Rangers ont filé vers un gain de 5-2 contre les Maple Leafs de Toronto, mardi. Mika Zibanejad a réussi un doublé pour les Rangers, qui ont remporté leurs trois derniers matchs. Alexis Lafrenière a signé un neuvième filet cette saison, au milieu de la période médiane. Artemi Panarin a été l’autre buteur des Rangers, tandis qu’Erik Gustafsson et Blake Wheeler ont chacun fourni trois passes. Igor Shesterkin a fait 31 arrêts, étant battu deux fois par Auston Matthews. William Nylander a récolté une passe, obtenant au moins un point dans un neuvième match d’affilée. Martin Jones a lui aussi bloqué 31 tirs. Toronto avait un dossier de 6-0-3 depuis neuf matchs. Avant le match, les Maple Leafs ont rendu hommage à leur capitaine John Tavares pour avoir atteint le cap des 1000 points la semaine dernière, au domicile des Islanders de New York. Accompagné de sa famille, Tavares a reçu un bâton d’argent de la part de Darryl Sittler, auteur de 1121 points. Âgé de 33 ans, Tavares est le 98e joueur de l’histoire à atteindre le plateau des 1000 points. Les Maple Leafs seront de passage à Buffalo jeudi. Vendredi, les Rangers seront les hôtes des Oilers d’Edmonton. La Presse Canadienne

Les Flyers ont le dernier mot contre les Devils PHOTO ED MULHOLLAND, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Owen Tippett Owen Tippett a fait mouche à 3 : 25 en prolongation et les Flyers de Philadelphie ont soutiré au moins un point dans un neuvième match de suite, mardi, infligeant un revers de 3-2 aux Devils du New Jersey. Tippett a profité d’une rondelle libre pour marque son 11e but de la campagne. Ryan Poehling a réussi deux buts pour les Flyers, victorieux à leurs trois derniers matchs. Depuis le 30 novembre, la fiche de l’équipe est 7-0-2. Les Flyers vont tenter de prolonger la séquence jeudi à domicile, face aux Predators de Nashville. Samuel Ersson a fait 24 arrêts, se voyant déjoué par Michael McLeod et Jesper Bratt. Vitek Vanecek a stoppé 23 tirs. Le prochain match des Devils aura lieu jeudi au New Jersey, avec comme visiteurs les Oilers d’Edmonton. Associated Press

Les Blue Jackets marquent sept buts consécutifs PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Kirill Marchenko a marqué trois buts consécutifs. Kirill Marchenko a marqué trois buts consécutifs, dont un de toute beauté en passant la rondelle entre ses jambes, et les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Sabres de Buffalo 9-4 mardi soir. Johnny Gaudreau a contribué à cette victoire avec une prestation d’un but et deux aides. Sean Kuraly, Adam Fantilli, Cole Sillinger et Kent Johnson ont tous inscrit un but et une aide. Erik Gudbranson a également trouvé le fond du filet pour les Blue Jackets qui ont marqué sept buts consécutifs dans un intervalle de 21 minutes 52 secondes qui a chevauché les première et deuxième périodes. Daniil Tarasov a bloqué 25 tirs et s’est ressaisi après qu’il eut subi un revers de 6-3 face aux Devils du New Jersey lors de son premier match de la saison, samedi. Pour les Sabres, Rasmus Dahlin a ouvert la marque après 30 secondes de jeu et le capitaine Kyle Okposo a mis fin à la pétarade des visiteurs en touchant la cible avec 66 secondes à jouer à la période médiane. Tage Thompson et Dylan Cozens ont réussi les autres buts des Sabres et Casey Mittelstadt a obtenu trois mentions d’aide. C’est la première fois que les Sabres concèdent neuf buts depuis un revers de 10-4 face aux Stars de Dallas en mars. Il s’agit aussi d’une autre prestation décevante pour une formation menacée de rater les séries éliminatoires pour une 13e saison consécutive, ce qui représente déjà un record de la LNH. De plus, certains se questionnent sur le statut de l’entraîneur-chef Don Granato. Les Sabres affichent un dossier de 3-7-1 à leurs 11 dernières rencontres et ont remporté deux matchs de suite seulement une fois cette saison. Les Blue Jackets ont été si dominants qu’ils ont marqué trois buts à la suite de tirs consécutifs en 75 secondes, pour se forger une avance de 6-1 avant la mi-chemin du deuxième vingt. John Wawrow, Associated Press

Bunting et Skjei mènent les Hurricanes vers un gain contre les Golden Knights PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS CBrady Skjei (76) et Jonathan Marchessault (81) Michael Bunting a obtenu un but et deux aides, Brady Skjei a ajouté un but et une aide et les Hurricanes de la Caroline ont égalé leur meilleure performance offensive de la saison dans un gain de 6-3 face aux Golden Knights de Vegas, mardi soir. Andrei Svechnikov, Jordan Staal, Jesperi Kotkaniemi et Seth Jarvis ont marqué les autres filets des Hurricanes. Sebastian Aho a fait sa part avec une prestation de trois aides pour ainsi aider les Hurricanes à récolter au moins un point au classement dans un cinquième match de suite (3-0-2). Le gardien Pyotr Kochetkov a bloqué 30 tirs et il a mérité sa troisième victoire en huit soirs. Dans la défaite, William Carrier a réussi deux buts. Nicolas Hague a marqué l’autre filet des Golden Knights, qui ont subi une deuxième défaite en trois matchs après avoir connu une séquence de sept parties avec au moins un point au classement. Le gardien Logan Thompson a accordé six buts sur 28 tirs avant d’être retiré du match alors qu’il restait plus de 15 minutes à jouer à la troisième période. Jiri Patera l’a remplacé et a stoppé les 10 tirs dirigés vers lui. Bob Sutton, Associated Press

Deux points de plus pour Nikita Kucherov PHOTO KIM KLEMENT NEITZEL, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Nikita Kucherov Nikita Kucherov a récolté deux buts et le Lightning de Tampa Bay a vaincu les Blues de St. Louis 6-1, mardi. Kucherov domine la LNH avec 54 points, dont 22 buts. Erik Gustafsson et Blake Wheeler ont chacun fourni trois passes. Andrei Vasilevskiy a repoussé 29 tirs. Seul Justin Faulk a logé une rondelle derrière lui et ce en avantage numérique, tard en troisième période. Un des arrêts du Russe a été aux dépens de Kevin Hayes en échappée en désavantage numérique, au premier tiers. Steven Stamkos a récolté trois passes, après avoir totalisé cinq buts à ses deux matchs précédents. Jordan Binnington a été chassé au deuxième vingt, ayant permis cinq buts en 23 tirs. Joel Hofer a effectué neuf arrêts. Mikhail Sergachev du Lightning a quitté dès le premier vingt, atteint au pied gauche par un tir de Colton Parayko. Associated Press

Les Islanders gagnent 3-1 contre les Oilers PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Le gardien de but des Oilers d’Edmonton, Stuart Skinner (74), réagit alors que les Islanders de New York célèbrent un but de Bo Horvat. Bo Horvat a brisé l’égalité de 1-1 en supériorité au milieu du deuxième tiers, mardi, guidant les Islanders de New York vers un gain de 3-1 contre les Oilers d’Edmonton. Son coéquipier Anders Lee avait aussi marqué en avantage numérique, créant l’impasse 1-1 plus tôt dans la période. Leon Draisaitl, des Oilers, a enfilé l’aiguille 1 : 23 après la mise au jeu initiale. Simon Holmstrom a inscrit l’autre filet des Islanders, cette fois avec un coéquipier au cachot. Il mène la LNH avec cinq buts en désavantage numérique cette saison. Jean-Gabriel Pageau a été son complice, allant chercher une troisième passe en quatre matchs. Ilya Sorokin a bloqué 30 tirs pour les Islanders, qui avaient perdu leurs deux derniers matchs. Stuart Skinner a fait 17 arrêts du côté des Oilers, battus à leurs trois dernières sorties. Edmonton a montré une fiche de 0 en 4 en avantage numérique. Le capitaine Connor McDavid a été blanchi pour la première fois en 13 matchs. Il a amassé sept buts et 28 points durant les 12 matchs précédents. Associated Press

Le deuxième but du match de Kaprizov aide le Wild à battre les Bruins PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS Les joueurs du Wild célèbrent. Kirill Kaprizov a marqué son deuxième but de la rencontre avec 2 : 06 à jouer la la période de prolongation et le Wild du Minnesota a vaincu les Bruins de Boston 4-3 mardi soir. Le capitaine Brad Marchand avait permis aux Bruins de forcer la tenue d’une période additionnelle pour un quatrième match consécutif lorsqu’il a trouvé le fond du filet avec 66 secondes au cadran. Toutefois, Kaprizov a couronné une poussée à trois contre un en marquant le but décisif. Ryan Hartman et Kaprizov avaient tous deux touché la cible en troisième période pour le Wild avant le but égalisateur de Marchand. Marcus Johansson a réussi l’autre filet du Wild et le gardien Marc-André Fleury a bloqué 40 tirs. Privé des services de trois joueurs importants, soit l’attaquant Mats Zuccarello et les défenseurs Jonas Brodin et Jared Spurgeon, le Wild a trouvé le moyen de porter son dossier à huit gains et trois revers depuis que John Hynes a remplacé Dean Evason, congédié le 27 novembre, derrière le banc de l’équipe. David Pastrnak a obtenu les deux autres buts des Bruins, qui ont récolté au moins un point au classement dans huit de leurs neuf dernières rencontres (5-1-3). Linus Ullmark a stoppé 27 tirs. Hartman a déjoué Ullmark grâce à un tir des poignets décoché du cercle gauche des mises en jeu. Ce but est survenu moins de deux minutes après que Kaprizov eut inscrit son premier filet du match avec 6 : 48 à jouer au troisième vingt. Le but de Marchand a été marqué aux termes d’une mêlée devant le filet adverse, pendant une punition mineure au Wild et après que les Bruins eurent remplacé leur gardien par un sixième patineur. Avant le filet victorieux de Kaprizov, Ullmark avait réalisé un arrêt important devant Matt Boldy, qui s’était présenté seul à lui avec 2 : 50 à jouer à la prolongation. Ken Powtak, Associated Press