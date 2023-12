(Cranberry Township) Le directeur général des Penguins de Pittsburgh Kyle Dubas estime que l’entraîneur-chef Mike Sullivan n’est pas en cause dans le lent début de saison de son équipe.

Associated Press

Dubas a déclaré lundi que les Penguins sont « chanceux » de pouvoir compter sur Sullivan, même si l’équipe croupit en queue de peloton dans l’Association Est au tiers de la campagne.

« Est-ce que je crois qu’il est la bonne personne pour occuper ce poste présentement et pour l’avenir ? Absolument », a évoqué Dubas.

Dubas a salué l’ouverture d’esprit et l’éthique de travail de Sullivan et de son personnel afin de relancer les Penguins, qui présentent un dossier de 3-5-3 après avoir connu une séquence de cinq victoires au début du mois de novembre.

« Ils essaient de trouver des solutions pour nous relancer, a expliqué Dubas. Selon moi, c’est ce qui est le plus encourageant. Et comme toutes les autres équipes dans cette ligue, il faut que l’on continue de chercher des façons de s’en sortir. Et je suis certain que’Sully’est la bonne personne pour nous aider à ce niveau-là. »

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Kyle Dubas

Sullivan, qui a mené les Penguins à la conquête de la coupe Stanley en 2016 et 2017, est le deuxième entraîneur-chef comptant le plus d’ancienneté présentement dans le circuit Bettman derrière Jon Cooper, du Lightning de Tampa Bay. Les Penguins, qui n’ont pas gagné de série éliminatoire depuis 2018, présentent la formation la plus âgée de la LNH et traversent présentement une séquence de 0-en-37 en avantage numérique – avant la rencontre de mardi soir contre les Coyotes de l’Arizona.

Sidney Crosby continue d’être le cœur de cette équipe, avec une production de 15 buts et 12 mentions d’assistance en 26 rencontres jusqu’ici cette saison, mais la plupart de ces points ont été acquis à forces égales – tandis que le jeu de puissance, lui, a été tenu en échec malgré les présences de Crosby, Evgeni Malkin et Erik Karlsson, notamment. Dubas considère que les problèmes des Penguins avec l’avantage d’un homme sont étonnants, mais il a ajouté que « les joueurs et le personnel qui sont ici sont beaucoup trop talentueux pour échouer à nous sortir de la situation actuelle ».

Les Penguins n’ont pas marqué en avantage numérique depuis le 11 novembre, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles le club pointe au septième rang parmi les huit qui composent la section Métropolitaine. Néanmoins, selon Dubas, le jeu à forces égales des Penguins et le rendement des gardiens justifient son optimisme. Et si le jeu de puissance retrouve son aplomb, alors les résultats viendront très rapidement.

« Si nous parvenons à relancer cet aspect du jeu… Je crois que nous connaîtrons beaucoup de succès par la suite », a-t-il conclu.

Les Penguins rendront visite au Canadien de Montréal mercredi soir au Centre Bell.