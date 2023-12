Lisez les comptes rendus des matchs du samedi 9 décembre dans la LNH.

David Pastrnak a inscrit deux buts et ajouté une aide, Trent Frederic a récolté deux aides et les Bruins de Boston ont vaincu les Coyotes de l’Arizona 5-3, samedi.

Charlie Coyle a aussi marqué dans la victoire. Kevin Shattenkirk a inscrit son 99e but en carrière et les Bruins ont gagné pour la quatrième fois en cinq rencontres. Danton Heinen a également trouvé le fond du filet.

Tirant de l’arrière 3-0, Clayton Keller et Michael Carcone ont marqué deux buts en 32 secondes d’intervalle pour les Coyotes, tôt au deuxième vingt. Ils n’ont toutefois jamais été en mesure de menacer plus que cela et Linus Ullmark a réalisé 31 arrêts pour les Bruins.

Pastrnak a marqué son deuxième but du match avec 5 : 31 à jouer, déjouant Connor Ingram d’un tir des poignets.

Ingram a repoussé 24 tirs pour les Coyotes, qui n’ont marqué aucun but en cinq avantages numériques dans le match.

Doug Alden, Associated Press