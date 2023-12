Lisez les comptes rendus des matchs du jeudi 7 décembre dans la LNH.

Brendan McGair, Associated Press

Marchand a réduit l’écart seulement 28 secondes plus tard, mais Olofsson a redonné une priorité de deux buts aux Sabres à mi-chemin au dernier tiers.

Linus Ullmark a conclu la rencontre avec 33 arrêts dans une cause perdante.

Les Sabres ont eu raison des Bruins, les meneurs de la section Atlantique, pour une première fois en près d’un an, soit depuis le 31 décembre 2022.

JJ Peterka, Tage Thompson et Victor Olofsson ont fait mouche et les Sabres de Buffalo ont défait les Bruins de Boston 3-1, jeudi soir.

Josh Norris, Jacob Bernard-Docker et Claude Giroux ont touché la cible pour les Sénateurs. Anton Forsberg a repoussé 18 rondelles.

Mitch Marner, David Kampf et Calle Jarnkrok ont également marqué pour les Maple Leafs. Martin Jones a bloqué neuf des 10 tirs dirigés vers lui en relève à Woll.

Les Maple Leafs menaient 3-2 à ce moment, mais un but de William Nylander avec 6 : 57 à jouer a donné la marge de manœuvre nécessaire pour que les visiteurs l’emportent.

Joseph Woll a effectué 29 arrêts avant de quitter le match à mi-chemin en troisième période et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Sénateurs d’Ottawa 4-3, jeudi.

Dana Gauruder, Associated Press

Michael Rasmussen a enfilé l’aiguille à deux reprises en l’espace de 13 secondes. Klim Kostin, Lucas Raymond et Dylan Larkin ont aussi marqué pour les Red Wings.

Âgé de 35 ans, Kane s’est entendu pour un an avec les Red Wings le 28 novembre. Il n’a obtenu aucun point, mais il a touché le poteau au deuxième engagement.

Hertl a forcé la tenue d’une prolongation alors qu’il restait 1 : 29 à écouler au match, après que les Sharks eurent retiré leur gardien. Il a sauté sur un retour de lancer pour récolter son neuvième but de la saison.

Nico Sturm et Tomas Hertl ont tous les deux inscrit deux buts pour les Sharks. Fabian Zetterlund a aussi fait scintiller la lumière rouge.

Mikael Granlund a marqué dès la 37 e seconde de la prolongation et les Sharks de San Jose ont triomphé 6-5 face aux Red Wings de Detroit, jeudi soir.

Scott Charles, Associated Press

Les Blue Jackets ont réduit l’écart à 4-3 en début de troisième période, quand Fantilli a inscrit son deuxième but de la soirée, mais les Islanders se sont distancés avec trois buts sans riposte.

Adam Fantilli a marqué deux buts et il a préparé celui d’Emil Bemstrom. Spencer Martin a réalisé 28 arrêts pour les Blue Jackets, qui ont encaissé un troisième revers d’affilée.

Pierre Engvall, Cal Clutterbuck et Kyle Palmieri ont aussi trouvé le fond du filet pour les Islanders, qui sont restés invaincus en temps réglementaire à leurs quatre dernières sorties (3-0-1).

Barzal a terminé le match avec deux buts et deux aides alors que Horvat a récolté deux buts et une mention d’assistance.

Mathew Barzal a amassé quatre points, Bo Horvat en a ajouté trois et les Islanders de New York ont dominé les Blue Jackets de Columbus 7-3, jeudi soir.

Barzal et Horvat s’amusent dans une victoire des Islanders contre les Blue Jackets

McDonagh et Josi aident les Predators à l’emporter 5-1 face au Lightning

PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS

Ryan McDonagh et Roman Josi ont tous les deux récolté un but et une aide, menant les Predators de Nashville vers une victoire de 5-1 aux dépens du Lightning de Tampa Bay, jeudi soir.

Juuso Parssinen, Filip Forsberg et Yakov Trenin ont également touché la cible pour les Predators, qui ont obtenu une troisième victoire de suite et une neuvième à leurs 11 dernières parties.

Juuse Saros s’est signalé avec une soirée victorieuse de 32 arrêts.

Alex Barré-Boulet a assuré la réplique pour le Lightning, qui a vu sa séquence de deux victoires être freinée à deux. Jonas Johansson a réalisé 25 arrêts dans la défaite.

Les Predators ont inscrit deux buts en avantage numérique tout en blanchissant le Lightning en quatre tentatives avec un joueur en plus. La troupe de Tampa Bay a amorcé la partie avec la deuxième meilleure unité d’avantage numérique de la LNH (31,9 %).

Barré-Boulet a lancé le bal en procurant une avance de 1-0 à son équipe, alors qu’il restait 6 : 28 à jouer au premier vingt.

Parssinen a créé l’égalité avant la fin de la période. Forsberg et McDonagh ont permis aux Predators de se distancer dès les premières minutes du deuxième engagement.

Jim Diamond, Associated Press