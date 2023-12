PHOTO GREG M. COOPER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Sans surprise, deux espoirs du Canadien, le défenseur Lane Hutson et le gardien Jacob Fowler, ont été invités au camp de sélection de l’équipe américaine en prévision du Championnat mondial junior, présenté à Göteborg, en Suède.

Hutson, un choix de fin de deuxième tour en 2022, et Fowler, repêché au début du troisième tour en 2023, font déjà rêver plusieurs partisans du CH.

Le premier produit à un rythme inégalé à ses deux premières saisons dans la NCAA. Il a surpassé l’an dernier le légendaire Brian Leetch au troisième rang de l’histoire pour le plus grand nombre de points dans une saison par un joueur de 19 ans ou moins *, 48 (en seulement 39 matchs). Leetch a obtenu 1028 points en 1205 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey entre 1987 et 2006 et remporté deux trophées Norris.

Lane Hutson a produit davantage dans la NCAA à 18 ans que les meilleurs défenseurs offensifs actuels, Cale Makar, Adam Fox, Quinn Hughes et Charlie McAvoy. Avec 20 points en 15 matchs cette saison, il produit à un rythme de 52 points en 39 matchs.

À 18 ans, Quinn Hughes, le meneur chez les défenseurs de la LNH avec 34 points en 25 matchs, obtenait 29 points en 37 matchs à Michigan. Il concédait cependant sept mois à Hutson, étant né en octobre. Hughes a donc commencé sa carrière dans la NCAA à un mois de ses 18 ans, avant d’être repêché par les Canucks en 2018. À sa seconde saison avec les Wolverines, donc six mois plus vieux que Hutson à sa première année à Boston University, il amassait 33 points en 32 matchs.

Fox, un autre défenseur de moins de 6 pieds, comme Hughes et Makar, gagnant du trophée Norris remis au défenseur par excellence dans la Ligue nationale en 2021, a obtenu 40 points en 35 rencontres à sa première année à Harvard, mais dans la division la plus faible du hockey universitaire. Son rendement a chuté à 28 points en 29 rencontres l’année suivante.

Makar a amassé 21 points en 34 parties à sa première année à Umass-Amherst. Il a eu 19 ans au début de la saison. Il a explosé à sa deuxième année, à 20 ans, avec 49 points en 41 matchs.

McAvoy, le défenseur numéro un des Bruins de Boston, a joué deux ans pour la même formation que Hutson, Boston University. Un late comme Makar et Hughes, né en décembre, il a obtenu 25 points en 37 matchs à sa première année et 26 points en 38 parties à sa seconde.

Même s’il produit davantage au même âge, dans le même circuit, que les meilleurs jeunes défenseurs de la Ligue nationale de hockey, Huston a encore ses sceptiques. Et il ne faut pas écarter du revers de la main ces avis divergents, question de garder la meilleure dose de réalisme dans nos prévisions.

Hutson n’est pas un patineur explosif comme Makar, Fox ou Hughes. Il doit aussi améliorer ses mouvements latéraux et son patin arrière ; souvent, il va pivoter plus rapidement pour passer le patin avant lorsqu’il se retrouve en confrontation à un contre un.

Comme Hutson est généralement en possession de la rondelle lors de sa trentaine de minutes ou plus passées sur la patinoire avec les Terriers, et que son extraordinaire intelligence lui permet d’échapper à la pression adverse et de refiler le disque à ses coéquipiers ou à le placer aux endroits opportuns, défendre ne constitue pas sa force.

Le Championnat mondial junior, contre les meilleurs joueurs de son âge, constituera un laboratoire intéressant pour constater la progression de ce jeune homme dont les mensurations s’établissent désormais à 5 pieds 10 pouces et 161 livres.

Hutson était du tournoi l’an dernier, mais y jouait un rôle plus discret, derrière Luke Hughes, quatrième choix au total par les Devils en 2021, 14 points en 22 matchs à sa première saison dans la LNH, et Sean Behrens, choix de deuxième tour de l’Avalanche du Colorado en 2021, deux vétérans du tournoi précédent.

Cette fois, Hutson sera le quart-arrière en supériorité numérique et dans toutes les missions offensives. Mais quel sera son rôle dans l’ensemble ? Sera-t-il appelé à affronter les meilleurs éléments averses ? Jouera-t-il en infériorité numérique, comme Fox, Makar et McAvoy sont amenés à le faire dans la LNH ?

En bref, ce Championnat mondial junior, et son arrivée probable à Montréal en fin de saison, après l’élimination des Terriers, devraient déjà nous fournir quelques éléments de réponse. Hutson constituera-t-il le vol du repêchage 2022 en devant un Makar ou un Hughes, capables de jouer 25 minutes par rencontre ? Ou faudra-t-il plutôt voir en lui un spécialiste offensif, un Tyson Barrie ou Shayne Gostisbehere, brillants en supériorité numérique, mais dont il faut soustraire des meilleurs éléments adverses en les utilisant au sein d’une troisième paire à égalité numérique ?

* Craig Redmond, sixième choix au total par les Kings de Los Angeles en 1984, détient le record avec 54 points en 34 rencontres, établi en 1983. Il a cependant été limité à quelques rencontres à Los Angeles, non sans avoir produit (il a même obtenu 39 points à sa première année), mais les défenseurs de 5 pieds 10 pouces n’avaient pas la cote dans la LNH il y a 40 ans…

Jacob Fowler probable numéro un

PHOTO GREG M. COOPER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jacob Fowler

Même si Trey Augustine, un choix de deuxième tour des Red Wings en 2023, a participé au Championnat mondial junior l’an dernier, Jacob Fowler détiendrait l’avance dans l’obtention du titre de gardien numéro un, si l’on se fie à l’utilisation de ces deux gardiens lors d’un tournoi préliminaire cet été.

Dans un court documentaire passionnant diffusé par le Canadien il y a quelques mois, le sympathique Fowler affirmait dans une entrevue avec la direction du Canadien être habitué aux critiques : on le sous-estimait depuis son jeune âge malgré ses succès, confiait-il.

Son choix au troisième tour a d’ailleurs suscité un débat à l’interne chez le Canadien. Il fait bien paraître ses alliés en ce début de saison avec une fiche de 12-3-1, une moyenne de 2,04 et un taux d’arrêts de .929 à ses débuts à Boston College, au sein d’une équipe bien pourvue en talent avec Will Smith, Cutter Gauthier, Gabriel Perreault et Ryan Leonard, tous des choix de premier tour.

C’est un peu plus difficile pour Augustine à Michigan State avec une fiche de 9-3-2, mais une moyenne de 3,17 et un taux d’arrêts de .911.

Pas de Reinbacher au Championnat du monde

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE David Reinbacher

Certains ont sursauté en apprenant que le premier choix du Canadien en 2023, David Reinbacher, ne représenterait pas l’Autriche au Championnat mondial junior. N’ayez crainte, Reinbacher n’a pas été écarté par la direction de l’équipe. C’est plutôt le contraire. L’Autriche a été reléguée au second groupe mondial en raison de sa dernière place au classement l’an dernier. Affronter les juniors de la France, du Kazakhstan, de la Hongrie, du Danemark et du Japon constituait une perte de temps pour Reinbacher, déjà membre d’un premier duo de défenseurs dans la Ligue nationale suisse. L’autre espoir autrichien du Canadien, Vinzenz Rohrer, n’y sera pas non plus, tout comme Marco Kasper, choix de premier tour des Red Wings en 2022, retenu dans la Ligue américaine.