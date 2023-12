Le défenseur Gustav Lindström a joué pendant plus de 17 minutes lors de cinq des six derniers matchs du Canadien.

Fin octobre, le portable de Gustav Lindström a sonné, parce que David Savard venait de tomber au combat.

Sur le coup, on aurait pu ne croire à rien d’autre qu’un appel d’urgence, le genre d’appel qu’un joueur peut recevoir de la part d’un patron au cours d’une saison, et dans ce cas précis, sans doute que Lindström n’allait faire que passer, lui qui avait amorcé la saison avec le Rocket, dans la Ligue américaine, après avoir été ignoré au ballottage.

Mais près de deux mois et 12 matchs plus tard, et après avoir essuyé un autre renvoi dans la Ligue américaine début novembre, il est encore ici.

« Je me sens de plus en plus à l’aise avec cette équipe, a noté le défenseur de 25 ans mardi midi dans le vestiaire du Canadien à Brossard. Je me sens de plus en plus à l’aise avec notre système de jeu aussi, et j’espère que ça va se poursuivre. Il me reste des petits détails à corriger, parce qu’il y a ici des choses différentes par rapport à ce que je devais faire à Laval, mais sinon, ça va. »

On pourrait même ajouter que ça va assez bien, merci. Parce que Lindström, de toute évidence, est en train de gagner la confiance de Martin St-Louis ; il a été envoyé sur la glace pendant plus de 17 minutes lors de cinq des six derniers matchs du Canadien, en plus de partager son temps avec Mike Matheson et Kaiden Guhle. À deux reprises, il a franchi la barre des 20 minutes de jeu.

À ne pas négliger non plus : il a marqué deux fois à ses quatre derniers matchs.

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Gustav Lindström après avoir marqué contre les Flames de Calgary.

« Il est constant et il sait qui il est, a répondu Martin St-Louis à son sujet mardi midi. Il nous donne de bonnes minutes de jeu, et ces minutes-là, il les mérite. »

De son propre avis, c’est un peu une forme de renaissance que le défenseur suédois est en train de vivre ces jours-ci.

Il suffit de rappeler que les Red Wings de Detroit l’ont envoyé par ici l’été dernier dans le cadre de la transaction de Jeff Petry, en pensant sans doute qu’ils savaient déjà tout ce qu’il y avait à savoir sur cet homme qu’ils ont repêché au deuxième tour en 2017.

« Même si j’ai disputé près de 40 matchs à Detroit la saison passée, il y a eu tant de soirs où je n’ai pas joué, et quand je jouais, c’était à peine pendant 10 minutes… Alors c’est drôle à dire, mais j’étais heureux d’aller à Laval pour commencer la saison, heureux de m’amuser à nouveau, en tentant de tirer le meilleur de cette situation. »

On ne sait jamais combien de chances on va obtenir dans cette ligue… Quand j’ai été échangé, ça a été comme un nouveau départ, une nouvelle occasion de me prouver. Ça a été pour moi une forme de renaissance ; j’ai été à Detroit pendant quatre ans, et je me sentais un peu coincé là-bas. Gustav Lindström

La suite ? Gustav Lindström ne la connaît pas, pas plus que quiconque, d’ailleurs. C’est pour cette raison qu’il va continuer de jouer ici tant que le Canadien voudra bien de lui, qui est sans contrat en vue de la prochaine saison.

« Je continue de bien me sentir avec cette équipe, a-t-il ajouté. C’est bien d’être avec une jeune équipe, et c’est excitant aussi… »