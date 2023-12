« Je pense que la constance est vraiment le plus gros problème, la plus grosse adversité qu’on frappe cette année », a mentionné Yanni Gourde lundi midi, à quelques heures du rendez-vous contre le Canadien de Montréal au Centre Bell.

(Montréal) Les débuts de saison du Kraken de Seattle se suivent et ne se ressemblent pas. Et dans la même veine, les performances du Kraken depuis le début de la campagne en cours sont pour le moins inégales d’un match à l’autre, une situation qui désole Yanni Gourde.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

L’attaquant québécois ne cache pas que l’équipe du nord-ouest des États-Unis connaît un début de saison frustrant, marqué par un manque de régularité.

« Je pense que la constance est vraiment le plus gros problème, la plus grosse adversité qu’on frappe cette année », a mentionné Gourde lundi midi, à quelques heures du rendez-vous contre le Canadien de Montréal au Centre Bell.

« Match après match, on a de la difficulté à avoir le même effort, à assembler 60 minutes et à avoir une bonne performance d’un match à l’autre. C’est un peu le problème qu’on a cette année », a-t-il enchaîné.

Il y a environ sept mois, le Kraken a surpris l’Avalanche du Colorado en première ronde des séries éliminatoires dans l’Association Ouest. Au tour suivant, le Kraken a donné une bonne frousse aux Stars de Dallas avant de s’éclipser en sept parties. Tout ça, à sa deuxième année d’existence dans la LNH.

Or, jusqu’à maintenant cette saison, le Kraken ressemble davantage à la cuvée 2021-22, sa première saison dans la LNH, qu’à une formation en progression.

Après ses 25 premiers matchs en 2021-22, le Kraken affichait un dossier, somme toute respectable pour un club d’expansion, de 9-14-2 pour un total de 20 points.

Deux ans plus tard, après le même nombre de rencontres, la troupe de Dave Hakstol présente une fiche peu reluisante de 8-11-6 et un total de 22 points, bon pour le 11e rang dans l’Ouest.

Or, au même stade l’année dernière, le Kraken avait amassé 15 gains et 33 points, en route vers une campagne de 46 victoires et 100 points.

On serait porté à croire que les performances du Kraken l’an dernier ont fait en sorte que ses rivaux ont relevé leur niveau de jeu d’un cran lorsque le Kraken se pointe devant eux cette saison. Toutefois, Gourde ne voit pas les choses ainsi.

« Je pense que c’est plus dans le groupe ici. On n’a pas besoin de trop se préoccuper des autres équipes. La solution est ici, elle est dans ce vestiaire », a-t-il affirmé sans faire de détours.

Le Kraken s’est présenté au Centre Bell dans un creux de vague, avec quatre revers consécutifs. Deux de ses défaites sont survenues à Chicago et à Ottawa, où logent deux des plus mauvaises formations de la LNH.

Malgré les récents déboires de l’équipe, Gourde s’est montré convaincu de voir le Kraken faire tourner le vent.

« Dernièrement, on a joué de bons matchs, on a eu de meilleurs matchs. C’est juste que l’on manque un peu de détails, des fois. Mais en général, je trouve qu’on joue mieux dernièrement. On va trouver une façon de gagner une couple de matchs et de revenir sur la bonne voie », a-t-il déclaré.