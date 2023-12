(Boucherville) Le gardien de but du Drakkar de Baie-Comeau Olivier Ciarlo a été nommé le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, lundi.

La Presse Canadienne

Le Lavallois âgé de 19 ans a réalisé deux jeux blancs en autant de matchs à domicile la semaine dernière pour le Drakkar, qui domine le classement général du circuit Cecchini.

Le vétéran de quatrième année a d’abord repoussé 15 tirs dans une victoire de 3-0 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand, vendredi. Il s’agissait du deuxième blanchissage consécutif de Ciarlo, dont la série de matchs sans accorder de but a commencé avec une victoire de 4-0 contre les Eagles du Cap-Breton la semaine précédente. Ciarlo et le Drakkar ont ensuite signé un troisième blanchissage consécutif samedi après-midi, face à l’Armada. Cette fois-ci, Ciarlo a repoussé 22 tirs et le Drakkar a de nouveau blanchi l’Armada par un pointage de 5-0.

La série de Ciarlo sans accorder de but s’étend maintenant sur 192 minutes et 35 secondes. S’il parvient à tenir encore pendant 14 minutes et 57 secondes, alors il établirait un nouveau record de concession à ce chapitre.

Ciarlo, qui a été sélectionné au deuxième tour par le Drakkar lors du repêchage de la LHJMQ en 2020, a déjà égalé son record personnel au registre des victoires en une saison, avec 18. De plus, ses trois blanchissages consécutifs lui ont permis de surpasser son total de jeux blancs en carrière dans la LHJMQ, qui était de deux avant le début de la présente campagne.

Ciarlo succède au défenseur des Saguenéens de Chicoutimi, Loïc Usereau.