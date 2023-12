La liste des blessés du Canadien ne fait que s’allonger. Cette fois, c’est Alex Newhook qui tombe au combat pour une période prolongée.

Le CH a annoncé samedi que son attaquant sera absent pour une période de 10 à 12 semaines en raison d’une entorse à la cheville subie lors de la défaite de 5-1 contre les Panthers, jeudi dernier. La jambe de Newhook s’est coincée dans le filet après une offensive vers le but adverse. Deux de ses coéquipiers l’ont aidé à quitter la glace.

En 23 parties cette saison, il a enfilé sept buts et enregistré six aides. Jeudi dernier, Newhook faisait partie du premier trio, avec Nick Suzuki et Brendan Gallagher.

« C’est vraiment dommage, s’est lamenté le capitaine de l’équipe, samedi matin. On espérait de meilleures nouvelles. Je me sens mal pour lui, parce qu’il jouait vraiment bien. Ça crée un gros trou. D’autres joueurs devront s’imposer. »

Ce « trou », le Canadien tentera de le combler avec la promotion de Sean Monahan au sein du premier trio. Il y sera jumelé avec nul autre que Nick Suzuki et Cole Caufield.

C’est la première fois en 11 matchs que Caufield et Suzuki amorceront un match sur le même trio. Martin St-Louis dit avoir « hâte de voir ce que ces trois gars vont faire ensemble ».

En point de presse, un confrère lui demande si ce temps qu’ils ont passé séparés l’un de l’autre sur la glace peut leur avoir été bénéfique.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Nick Suzuki et Cole Caufield

« Quand tu leur donnes du temps éloigné et qu’ils reviennent, c’est comme un vieux couple », lance St-Louis, rieur.

L’entraîneur estime que chacun de leurs côtés, ils peuvent avoir acquis de nouveaux « outils », des aptitudes qu’ils pourront mettre en pratique ensemble, maintenant.

« Cole jouait avec un centre gaucher [Dvorak], tandis que l’ailier gauche [Newhook] de Suzy était gaucher. On va probablement voir ce que ça va donner quand ils vont être de retour ensemble. On a demandé à Cole d’avoir un jeu plus complet en l’absence de Suzuki, et il s’est développé en ce sens. »

Déséquilibre

En revanche, un premier trio composé de Caufield, Suzuki et Monahan signifie que l’alignement sera déséquilibré, samedi soir. St-Louis en est conscient.

« Ce soir, à la maison, oui, nous allons gonfler notre premier trio. Mais j’ai l’impression que le reste de notre effectif [se porte bien]. »

L’entraîneur répète notamment qu’il estime avoir retrouvé le Josh Anderson des beaux jours, malgré sa disette offensive qui se poursuit.

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Josh Anderson n’a pas encore marqué un but cette saison.

Il complimente également la « prévisibilité » du duo que forment Jake Evans et Tanner Pearson, ce qui explique pourquoi le jeune Juraj Slafkovsky les complémentera sur le troisième trio.

Pour pallier la perte de Newhook dans l’effectif, l’organisation a rappelé le centre Mitchell Stephens (3 buts, 9 passes à Laval) du Rocket, vendredi.

Sa fiancée sera au Centre Bell, samedi, pour assister à son premier match dans la LNH depuis avril 2022, et son premier dans l’uniforme du Canadien. À l’époque, il jouait pour les Red Wings, soit l’adversaire de son équipe samedi. Ironique ?

« Absolument !, confirme-t-il. Je veux montrer aux gars dans ce vestiaire que je peux aider. »

« C’est une belle occasion, j’ai hâte. Samedi soir, Centre Bell, c’est assez spécial. »