Depuis des mois, Samuel Montembeault affirme à qui veut l’entendre qu’il aime jouer à Montréal et qu’il désire poursuivre sa carrière avec le Canadien. À l’évidence, ce n’était pas des paroles en l’air.

L’organisation a annoncé, ce vendredi matin, avoir conclu une prolongation de contrat de trois ans avec le natif de Bécancour, qui lui rapportera une moyenne de 3,15 millions par saison. Le gardien de 27 ans évite ainsi de tester le marché des joueurs autonomes l’été prochain.

Ce nouveau pacte confirme la confiance que le Québécois a gagné de la présente administration du CH. Depuis l’entrée en poste de Jeff Gorton et de Kent Hughes, il y a deux ans, le gardien semble en observation. La saison dernière, malgré des statistiques supérieures à celles de Jake Allen et en dépit des multiples blessures dont a été victime le vétéran, Montembeault a été limité à 39 départs. Et depuis le début de la présente campagne, il est au cœur d’une rotation à trois gardiens qui ne l’a vu amorcer deux matchs de suite qu’une fois… à la mi-octobre.

Le voilà pourtant avec une fiche gagnante (5-3-1), au sein d’un club qui joue sous la barre des ,500. À cinq contre cinq, il est carrément dominant cette saison. En témoignent son taux d’efficacité de ,947, un sommet dans la ligue parmi les gardiens ayant disputé au moins 350 minutes.

Choix de troisième tour des Panthers de la Floride (77e au total) en 2015, Montembeault a été réclamé au ballottage par le Canadien en octobre 2021.