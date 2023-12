Le Canadien a rappelé l’attaquant Mitchell Stephens du Rocket de Laval. Le vétéran de 26 ans rejoindra l’équipe à l’entraînement samedi matin.

Son rappel laisse présager que la blessure subie par Alex Newhook empêchera celui-ci de disputer au moins le match de samedi contre les Red Wings de Detroit. Jeudi, contre les Panthers de la Floride, Newhook a été victime de trois chutes qui l’ont laissé amoché. À la troisième, son patin a frappé le filet adverse, et il a dû être aidé par des coéquipiers pour sortir de la patinoire.

En fin de soirée, l’équipe avait indiqué qu’il était blessé au « bas du corps » et qu’il devrait se soumettre à des tests supplémentaires vendredi. On peut supposer que les nouvelles sont mauvaises. Plus de détails devraient être dévoilés samedi.

Stephens est sous contrat avec le Tricolore depuis l’été 2022, mais il n’a encore jamais joué avec le grand club. Il s’est toutefois révélé comme une valeur sûre chez le Rocket, terminant au troisième rang des pointeurs de l’équipe la saison dernière.

Depuis le début de la présente campagne, il a amassé 12 points, dont 3 buts, en 16 matchs, en plus de conserver un différentiel de +7, un sommet à Laval.

Choix de deuxième tour du Lightning de Tampa Bay en 2015, il a disputé 45 matchs en carrière avec cette organisation, et 27 autres avec les Red Wings de Detroit. Son dernier match dans la LNH remonte au 29 avril 2022.