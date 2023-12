(Montréal) Trois salves rapides des visiteurs ont suffi pour achever le Canadien à son retour à domicile après un long voyage.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Les Panthers de la Floride ont marqué trois buts lors des six premières minutes de jeu en troisième période, Sergei Bobrovsky a repoussé 21 tirs et les visiteurs ont écrasé le club montréalais 5-1, jeudi soir au Centre Bell.

Le Tricolore était de retour chez lui après une séquence de cinq matchs à l’étranger. Il a encaissé un neuvième revers d’affilée à son retour d’un voyage d’au moins quatre rencontres (0-7-2).

Les Panthers ont continué d’avoir le numéro du Canadien. Le club floridien a remporté ses cinq derniers matchs face au Bleu-blanc-rouge par un pointage combiné de 32-12.

« Nous n’avons pas été opportunistes sur nos chances. C’est ce qui a fait la différence, a insisté l’entraîneur Martin St-Louis. Nous aurions pu rentrer après la deuxième avec l’avance.

« Nous disputions un deuxième match en deux soirs. Nous étions arrivés tard hier. Ce soir, dès le départ, nous étions là, nous étions engagés et alertes. C’est dommage d’avoir perdu, mais je suis fier de l’équipe. »

Les efforts du Canadien ont été minés par son avantage numérique, qui a été blanchi en six occasions. L’attaque massive du Tricolore affiche une efficacité de 0-en-23 à ses huit derniers matchs.

Cayden Primeau a stoppé 24 lancers devant le filet du Canadien (10-11-2). Johnathan Kovacevic a privé Bobrovsky d’un jeu blanc en le déjouant en troisième période.

Primeau a cédé les cinq fois du côté de la mitaine.

« C’est inacceptable, a admis Primeau. Mais chaque occasion devant le filet représente une occasion d’apprentissage. C’est ce que je dois faire, tout en continuant à aller de l’avant. »

Aleksander Barkov, Evan Rodrigues et Carter Verhaeghe ont récolté chacun un but et une aide pour les Panthers (14-7-2), qui ont aussi profité de buts de Sam Bennett et Oliver Ekman-Larsson.

Le Canadien a perdu les services de l’attaquant Alex Newhook tôt en troisième période. Il a semblé se blesser à la jambe gauche en donnant contre le filet des Panthers après une chute. Il a eu besoin d’aide pour quitter la patinoire et retraiter au vestiaire.

Newhook avait brièvement pris la direction du vestiaire en première période après une autre lourde chute contre la bande.

« Il est l’un de nos bons joueurs et peu importe la durée de son absence, nous aurons un bon élément en moins, a souligné Nick Suzuki. On dirait que ça se produit souvent avec notre équipe, mais ça ouvre la porte à un autre joueur. »

Une porte-parole du Canadien a simplement indiqué après le match que Newhook était blessé au bas du corps et que son état de santé sera évalué de manière plus approfondie vendredi.

Le Canadien sera en congé vendredi. Il reprendra le collier samedi, quand il accueillera les Red Wings de Detroit au Centre Bell.

Des Panthers opportunistes

Sean Monahan a défié deux fois coup sur coup Bobrovsky lors d’un avantage numérique du Tricolore, mais le gardien a fermé la porte.

À l’autre bout de la patinoire, Primeau a dû être alerte pour stopper la rondelle après qu’elle eut dévié contre le bâton de Mike Matheson lors d’une attaque à deux contre un des Panthers en infériorité numérique.

Le Canadien a obtenu deux belles occasions de marquer tôt en deuxième période. Jesse Ylönen a d’abord raté la cible alors qu’il filait seul vers Bobrovsky, puis Jake Evans a été frustré par le vétéran russe lors d’une attaque à deux contre un.

Les Panthers ont ouvert le pointage à 7 : 07 du deuxième tiers, alors que les équipes évoluaient à quatre contre quatre. Barkov a intercepté une passe de Gustav Lindström à la ligne bleue des Panthers et a orchestré une attaque à deux contre un. Barkov a opté pour un tir et il a déjoué Primeau du côté de la mitaine.

Le Canadien a passé beaucoup de temps en zone offensive durant le reste de la deuxième période, mais les Panthers ont évité d’accorder des tirs dangereux vers Bobrovsky.

Les Panthers ont assommé le Canadien avec deux buts tôt en troisième période.

Bennett a profité d’un jeu un peu trop agressif de Justin Barron en zone neutre pour s’avancer vers Primeau avec le disque. Il l’a battu du côté de la mitaine après seulement huit secondes de jeu.

Rodrigues a ensuite surpris Primeau à 3 : 12 de l’engagement. Le gardien américain a de nouveau été battu du côté de la mitaine et n’a pas très bien paru sur la séquence.

Verhaeghe est revenu à la charge à 5 : 49, lors d’un avantage numérique. Il a à son tour surpris Primeau du côté de la mitaine, mais la rondelle a possiblement dévié contre la lame du bâton de Barron sur la séquence.

Kovacevic a déjoué Bobrovsky avec 10 : 30 à faire à la rencontre.

Toujours à la recherche d’un premier but cette saison, l’attaquant du Canadien Josh Anderson a évacué de la frustration en livrant un furieux combat à Jonah Gadjovich en fin de rencontre.

Ekman-Larsson a tourné le fer dans la plaie en déjouant lui aussi Primeau du côté de la mitaine avec 10,9 secondes à écouler au cadran.