Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Mark Didtler, Associated Press

Steven Stamkos et Tanner Jeannot ont marqué pour le Lightning. Nikita Kucherov a récolté deux aides et a égalisé sa meilleure séquence en carrière pour le nombre de matchs avec au moins un point, à huit. Andrei Vasilevskiy a bloqué 25 lancers.

Jeff Carter a marqué le but gagnant en troisième période. Sidney Crosby et Drew O’Connor ont également touché la cible pour les Penguins.

Jarry a stoppé un dégagement et a envoyé la rondelle à l’autre bout de la patinoire, dans le filet adversaire, avec 1 : 08 à disputer en temps réglementaire. Il s’agissait d’un premier but pour un gardien dans l’histoire des Penguins.

Le gardien Tristan Jarry a marqué un but dans un filet désert et a terminé la soirée avec 39 arrêts pour aider les Penguins de Pittsburgh à vaincre le Lightning 4-2, jeudi soir à Tampa Bay.

Les Bruins l’emportent 3-0 contre les Sharks

PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS Jake DeBrusk

Pavel Zacha a récolté un but et une aide et les Bruins de Boston ont mis un terme à une séquence de trois revers en venant à bout des Sharks de San Jose 3-0, jeudi.

Danton Heinen et Jake DeBrusk ont également marqué. Jeremy Swayman, qui avait été retiré du match lundi dans une défaite de 5-2 contre les Blue Jackets de Columbus, a repoussé les 28 rondelles dirigées vers lui pour signer son deuxième jeu blanc de la saison.

David Pastrnak a amassé deux aides et les Bruins ont vaincu les Sharks, qui sont au dernier rang du classement général de la LNH, pour une 13e fois de suite.

Mackenzie Blackwood a repoussé 32 rondelles pour les Sharks, qui avaient remporté leurs deux dernières sorties.

Après que les deux équipes eurent raté des occasions en avantage numérique en première période, Heinen a ouvert la marque après 1 : 38 de jeu au deuxième tiers. DeBrusk a ensuite doublé l’avance des siens avec en déjouant Blackwood avec quelques feintes avant la fin de l’engagement médian.

Les Sharks ont profité d’une séquence à cinq contre trois avant le deuxième entracte sans parvenir à réduire l’écart. Zacha, lui, n’a pas raté sa chance sur un jeu de puissance en troisième.

Les Sharks montrent une fiche de 0-10-0 sur la route cette saison.

Brendan Mcgair, Associated Press