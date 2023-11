Lisez les comptes rendus des matchs du mardi 28 novembre dans la LNH.

Noah Gregor a marqué le but décisif en fusillade et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Panthers de la Floride 2-1, mardi,

Gregor a également marqué le but des Maple Leafs en temps réglementaire. Joseph Woll a repoussé 37 rondelles en 65 minutes.

Kevin Stenlund a répliqué pour les Panthers, qui avaient signé une victoire de 5-0 contre les Sénateurs d’Ottawa marquée par les échauffourées, lundi. Anthony Stolarz a réalisé 31 arrêts.

Evan Rodrigues croyait bien avoir procuré la victoire aux Panthers lors de la séance de tirs de barrage en cinquième ronde, mais la révision vidéo a montré que Woll avait effectué l’arrêt initial avant que la rondelle revienne sur le bâton de l’attaquant.

Alors que les joueurs des Panthers n’étaient pas tous revenus sur la glace, Gregor a trouvé le fond du filet lors de la sixième ronde avant que Nick Cousins n’atteigne le poteau quelques instants plus tard pour sceller la victoire des Maple Leafs.

La formation torontoise disputait un premier match à domicile depuis le 11 novembre puisqu’elle a disputé deux matchs en Suède dans le cadre de la Série globale de la LNH. À son retour, elle a affronté les Blackhawks de Chicago et les Penguins de Pittsburgh sur la route avant son retour au Canada.

Cherchant à trouver l’étincelle à l’attaque, l’entraîneur-chef Sheldon Keefe a séparé ses attaquants Auston Matthews et Mitch Marner contre les Panthers. Matthews jouait avec William Nylander et Matthew Knies, tandis que Marner évoluait avec John Tavares et Tyler Bertuzzi.

Marner et Mark Giordano ont été atteints au visage par des tirs dans la rencontre. Marner est revenu en deuxième avec un protecteur facial, mais Giordano n’est pas revenu au jeu.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne