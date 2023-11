(Saint Paul) Le Wild du Minnesota a congédié son entraîneur-chef Dave Evason et son assistant Bob Woods, lundi, à la suite d’une séquence de sept défaites.

Le directeur général Bill Guerin en a fait l’annonce sans indiquer qui remplacera Evason de façon intérimaire. Le Wild a subi 14 revers en 19 matchs depuis le début de la saison.

Selon plusieurs sources, l’ancien pilote des Devils du New Jersey et des Predators de Nashville John Hynes succédera à Evason. Le Wild a prévu une conférence de presse où Guerin présentera son nouvel entraîneur-chef, mardi avant un match contre les Blues de St. Louis.

Evason, 59 ans, était presque au quart de sa quatrième saison complète à la barre du Wild. Il a obtenu son premier emploi comme entraîneur-chef dans la LNH en février 2020 lorsque le club a congédié Bruce Boudreau.

Il a montré une fiche de 144-77-27 en 251 matchs de saison régulière et de 8-15 lors des éliminatoires sans être en mesure de remporter une série.

La conclusion de la saison 2021-2022 a été la plus décevante, alors que le Wild a été éliminé en six matchs par les Blues après avoir connu une campagne de 113 points pour établir un record d’équipe.

« Dean a fait de l’excellent travail pendant son séjour avec le Wild, particulièrement comme entraîneur-chef de notre équipe, a dit Guerin. Je suis très reconnaissant pour son travail acharné et son dévouement envers notre organisation. »

« J’aimerais également remercier Bob pour son travail avec le Wild. Je souhaite à Dean et à Bob ainsi qu’à leurs familles le meilleur pour l’avenir. »

Les choses ne se déroulent pas très bien pour le Wild (5-10-4) jusqu’ici cette saison, alors que la formation n’a subi presque aucun changement au cours de la saison morte en raison des contraintes du plafond salarial.

Matt Boldy, qui a marqué 31 buts la saison dernière, n’a touché la cible qu’une fois en 12 parties au cours de la première année de son contrat de sept saisons et de 49 millions US. Kirill Kaprizov – le joueur le mieux payé du club avec un salaire annuel de 9 millions – compte quant à lui six filets en 19 sorties.

Seuls les Sharks de San Jose ont alloué plus de buts par match que le Wild (3,95).

Evason est le deuxième entraîneur-chef à être congédié cette saison dans la LNH après Jay Woodcroft, des Oilers d’Edmonton. Ce dernier a été remplacé par Kris Knoblauch, et les Oilers ont remporté quatre de leurs sept rencontres depuis.

Hynes a conservé une fiche de 284-255-63 en huit saisons dans la LNH. Les Predators l’ont congédié le 30 mai, six semaines après que l’équipe eut raté les séries éliminatoires.

Ryan Hartman suspendu

Le Wild a par ailleurs appris lundi que son attaquant Ryan Hartman était suspendu pour deux rencontres puisqu’il a dangereusement fait trébucher Alex DeBrincat, des Red Wings de Detroit.

Selon les explications de la LNH, le geste de Hartman était prémédité.

Il s’agit de la deuxième suspension de Hartman cette année. Il avait été tenu à l’écart pour une partie en avril en raison d’un geste d’obstruction.

Considéré comme un récidiviste selon la convention collective, Hartman sera privé de 41 463 $. Il ratera les duels contre les Blues de St. Louis, mardi, et contre les Predators de Nashville, deux jours plus tard.

Il pourra revenir dans la formation dimanche contre les Blackhawks de Chicago.