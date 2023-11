Lisez les comptes rendus des parties disputées vendredi dans la LNH.

Une victoire des Rangers signée Zibanejad et Kreider

Mika Zibanejad a marqué deux buts, Chris Kreider a ajouté un but et une aide et les Rangers de New York ont défait les Flyers de Philadelphie 3-1, vendredi après-midi.

Blake Wheeler a fourni deux aides pour les Rangers, qui ont gagné 12 de leurs 14 derniers matchs. Igor Shesterkin a repoussé 36 lancers.

Sean Couturier a répliqué pour les Flyers, qui ont encaissé un deuxième revers de suite après avoir connu une séquence de cinq victoires.

L’entraîneur des Rangers Peter Laviolette a rejoint Dick Irvin au 10e rang de l’histoire de la LNH en dirigeant un 1448e match. Laviolette a été l’entraîneur-chef des Flyers lors de 272 rencontres entre 2009 à 2014.

Les Rangers ont pris le contrôle de la rencontre en marquant deux fois durant les deux premières minutes de jeu.

Zibanejad a fait mouche après 45 secondes de jeu, battant Carter Hart à l’aide d’un tir haut lors d’une attaque à deux contre un avec Wheeler. Kreider est revenu à la charge 68 secondes plus tard. Il a profité d’un revirement du défenseur Travis Sanheim pour inscrire son 11e but de la saison, un sommet chez les Rangers.

Les Rangers ont creusé l’écart à 3-0 après 7 : 41 de jeu en deuxième période. Zibanejad a couronné une autre attaque à deux contre un en faisant dévier à nouveau une passe de Wheeler derrière Hart.

Hart a effectué 16 arrêts au cours de la rencontre.

Aaron Bracy, Associated Press