Rondelle libre Insuccès des Oilers : et si on parlait aussi de leurs failles au repêchage ?

Les gardiens ont le dos large à Edmonton. Ils n’ont pas été très efficaces depuis le début de la saison, mais le Lightning de Tampa Bay a maintenu une fiche de 9-6-5 en l’absence d’Andrei Vasilevskiy, les Maple Leafs de Toronto ont deux fois plus de victoires que de défaites avec Ilya Samsonov et Joseph Woll et les Kings de Los Angeles occupent le sixième rang au classement général de la LNH au chapitre du taux de victoire malgré Cam Talbot devant le filet.