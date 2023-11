À 17 ans, David Savard est parti jouer au hockey à Moncton. Sa carrière l’a ensuite amené à Springfield, à Columbus puis à Tampa, avant de rejoindre le Canadien de Montréal au début de la trentaine.

Pendant toutes ces années passées loin de chez lui, une voix le rapprochait systématiquement du Québec. Dans ses écouteurs, pendant les longs voyages, Karl Tremblay et les Cowboys fringants le rapprochaient de la maison.

Savard a donc été profondément peiné d’apprendre, mercredi, que le chanteur de 47 ans avait succombé à un cancer.

« Ç’a marqué ma jeunesse, a raconté le défenseur, jeudi matin. Le premier concert que j’ai vu dans ma vie, c’était les Cowboys fringants dans un petit aréna à Saint-Liboire. Je devais avoir 10 ou 11 ans. J’ai eu la chance de les revoir au Centre Bell, et encore cet été au Festival d’été de Québec. Je vais garder des souvenirs exceptionnels de ce band-là. »

Parmi ses souvenirs, le plus marquant est certainement le plus récent. Savard était au nombre des 90 000 spectateurs qui ont assisté, en juillet dernier, à l’une des dernières apparitions de Tremblay sur scène, sur les Plaines d’Abraham. Affaibli, le chanteur a livré une prestation phénoménale qui a ému toute la province.

« Ils lui ont amené une chaise, il prenait des pauses, mais on voyait à quel point il voulait le faire [ce spectacle], a poursuivi Savard. Tout le monde était avec lui là-dedans, pour vivre ce moment grandiose… On avait tous beaucoup de respect pour lui, pour toute l’énergie qu’il a donnée. »

Sans surprise, Sur mon épaule est le titre qui vient le plus spontanément en tête du vétéran lorsqu’il pense au groupe, justement à cause du spectacle sur les Plaines. « Ça va rester gravé dans ma mémoire toute ma vie », assure-t-il.

Il n’empêche que beaucoup d’autres titres, comme En berne ou Le shack à Hector, résonnent encore en lui pour les avoir écoutés des dizaines de fois.

« C’est une musique à laquelle tout le monde peut s’identifier, note encore Savard. Pendant les longs voyages d’autobus, quand j’étais loin du Québec, ça me ramenait chez nous. Quand j’étais le seul Québécois de mes clubs, ça faisait tout le temps parti de ma playlist. Ça faisait du bien de revenir à la maison. »

« Ça fesse »

Chez le CH, le plus gros fan des Cowboys est apparemment Rafaël Harvey-Pinard, qui n’a toutefois par rencontré les journalistes, jeudi. Samuel Montembeault a néanmoins dit avoir spontanément échangé des textos avec lui, mercredi en fin de journée. Les deux ont ainsi pu partager leur désarroi.

« Ça fesse, s’est exclamé le gardien. J’étais dans l’auto avec mes parents, hier, et nous revenions de l’épicerie. Ils ont arrêté le show à la radio pour annoncer la nouvelle. C’était vraiment triste. Quand j’ai ouvert les réseaux sociaux, c’était partout. Tu réalisais encore plus à quel point [Karl Tremblay] a touché bien des gens. »

Le hasard fait en sorte que les adversaires du Tricolore, ce jeudi soir, soient les Golden Knights de Vegas, équipe américaine qui compte trois Québécois dans sa formation.

Jonathan Marchessault et William Carrier, sans être des inconditionnels des Cowboys, se sont dits attristés par la nouvelle. Les deux nous ont toutefois dirigés vers leur coéquipier Nicolas Roy.

Le natif d’Amos, en Abitibi, a en effet parlé d’un « mélange de tristesse et de bons souvenirs ». « Ça fait partie de nos racines, de notre patrimoine, a relevé le joueur de centre. Avec mes chums, on les a tellement écoutés… Depuis hier [mercredi], on se dit à quel point on a vécu de bons moments. »

« C’est une partie du Québec qui pleure aujourd’hui », a-t-il conclu.