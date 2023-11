Le Canadien a passé son entraînement de mercredi à lancer dans des filets vides ou dans des filets recouverts d’un tapis avec des petits trous.

L’idée, bien sûr, était de permettre aux joueurs de retrouver une saine confiance, encore plus après le match de mardi soir au Centre Bell, au cours duquel les gars en bleu, blanc et rouge n’ont réussi qu’un seul but. « Il faut bien commencer quelque part… la confiance est une grosse partie de ça », a expliqué Juraj Slafkovsky en souriant, au sujet des rondelles lancées sur des filets sans aucun gardien.

Il faut rappeler que les joueurs du Canadien n’ont pas réussi un match de plus de deux buts en temps régulier à leurs quatre dernières sorties. On ne repassera pas la (très) longue liste des joueurs de cette équipe qui se trouvent en panne offensive en ce moment, mais Martin St-Louis a tout résumé d’une seule phrase mercredi à Brossard. « Ça va aider quand une couple de gars vont débloquer », a-t-il expliqué.

C’est en effet le plus gros problème de cette équipe en ce moment : il y a des gars qui sont bloqués, un problème sans doute purement montréalais, à l’image des artères de la ville, mais on s’égare.

Martin St-Louis ne l’a pas nommé, mais on présume que Cole Caufield fait partie de ceux qui doivent débloquer, lui qui n’a réussi qu’un seul but à cinq contre cinq depuis le début de la saison.

Mercredi en plein vestiaire, le jeune attaquant avait pourtant le même sourire au moment de déclarer que « tôt ou tard, elle va rentrer dedans », et il affirme ne pas trop s’en faire avec ça.

« De toute évidence, c’est frustrant… On veut tous pouvoir marquer chaque soir, a-t-il commencé par dire. On veut aider l’équipe à gagner des matchs. Mais au bout du compte, j’obtiens des chances de marquer.

« C’est frustrant, oui, mais on se lève le lendemain, on recommence, et on essaie de nouveau la prochaine fois. On apprend de ces expériences, on apprend à composer avec l’adversité. C’est ce que je fais en ce moment… Les buts vont finir par arriver, j’aime comment je joue à cinq contre cinq. »

Pendant que tout le monde parle ici de panne offensive et de ceux qui ne sont pas capables de la mettre dedans, Martin St-Louis, lui, voit plutôt le verre à moitié plein ; entre autres, il a évoqué les quatre derniers matchs de son club : « [peut-être] notre meilleure série de quatre matchs depuis que je suis arrivé ici », a-t-il analysé.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Martin St-Louis

Mais il a parlé de confiance, lui aussi.

« C’est un peu la confiance de certains joueurs qui est en cause, et il y a un petit peu de malchance aussi, a-t-il ajouté. Mais on génère assez de chances de marquer pour gagner… Je sais qu’on veut marquer plus de buts, et ça va aider quand une couple de gars vont débloquer.

« Mais les gars sont bien positionnés d’un point de vue psychologique ; ils sont déçus du résultat de mardi soir, c’est normal, mais on avance… Les gars le sentent sur la glace. La seule chose qui est difficile pour nous présentement, c’est de mettre la rondelle dans le filet. »

Voilà pourquoi ils ont passé plus d’une heure à lancer dans des filets vides ou sur des filets couverts d’un tapis avec des petits trous. Il reste à voir s’ils pourront marquer quand il y aura un gardien devant le filet.