PHOTO MARK SAUER, THE MESABI DAILY NEWS VIA ASSOCIATED PRESS

Adam Johnson, joueur des Panthers de Nottingham, a été blessé par le patin de Matt Petgrave lors d’un match contre les Steelers de Sheffield le 28 octobre. Le joueur de 29 ans a été transporté à l’hôpital où sa mort a été constaté, déclenchant une onde de choc partout sur la planète hockey.