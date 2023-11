(Edmonton) Leon Draisaitl a inscrit un but et trois aides et les Oilers d’Edmonton ont vaincu les Islanders de New York 4-1, lundi, à leur premier match depuis leur changement d’entraîneur.

Shane Jones La Presse Canadienne

Connor McDavid a marqué et a ajouté une mention d’aide. Zach Hyman et Evander Kane ont aussi trouvé le fond du filet pour les Oilers, qui ont gagné deux matchs de suite. Il s’agissait d’un premier gain à domicile cette saison pour eux.

Mathew Barzal a marqué le but des Islanders, qui ont perdu une cinquième rencontre de suite.

Les Oilers n’ont pas connu le début de match souhaité, à l’occasion du premier match de Kris Knoblauch à la barre de l’équipe. Les Oilers ont vu la rondelle être coincée dans leur zone, et Bo Horvat en a profité pour remettre le disque à Barzal. Ce dernier a décoché un tir frappé, qui a battu le gardien Stuart Skinner du côté de la mitaine, après 40 secondes de jeu.

Les Oilers ont créé l’égalité avec six minutes à faire en première période. Draisaitl s’est défait du défenseur Sebastian Aho, avant d’inscrire son sixième but de la campagne en déjouant le gardien Ilya Sorokin.

Les Oilers ont pris les devants 2-1 en avantage numérique. McDavid a refilé le disque à Hyman, qui a marqué un huitième but cett saison et un quatrième en deux matchs.