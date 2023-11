(Québec) Le gouvernement Legault octroie une subvention de 5 à 7 millions de dollars pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec en octobre 2024.

Les Kings seront au Centre Vidéotron du 2 au 6 octobre pour compléter leur camp d’entraînement et disputer deux matchs préparatoires.

Leurs adversaires seront les Bruins de Boston (3 octobre) et les Panthers de la Floride (5 octobre). Le public pourra assister à des pratiques.

En conférence de presse mardi, le chef de l’exploitation du Groupe Sports et Divertissement de Québecor et président de Gestev, Martin Tremblay, a souligné que le ministre des Finances, Eric Girard, a été un « catalyseur » dans ce projet.

« L’entente conclue prévoit que le gouvernement du Québec subventionnera la tenue de l’évènement en assumant la responsabilité des dépenses excédentaires sur les revenus générés par celui-ci », précise le communiqué de presse de Québecor.

« Oui, il y aura une subvention du gouvernement du Québec pour faciliter l’évènement, a affirmé Eric Girard. Nous estimons que l’évènement va avoir des dépenses de l’ordre de 9 à 10 millions. Il y aura des revenus. Et mon meilleur estimé est que le gouvernement du Québec devra fournir une subvention de l’ordre de 5 millions de dollars pour la tenue d’un tel évènement » et « au maximum de sept millions » selon l’entente avec Gestev.

Le Centre Vidéotron est une « infrastructure exceptionnelle », et « c’est important de la montrer et de l’utiliser. On doit s’en servir », a-t-il dit.

Eric Girard a plaidé que la subvention se compare à celles accordées pour d’autres évènements sportifs et culturels. Il n’y a pas eu d’analyse de retombées économiques de l’évènement.