Lundi soir dans la LNH Leon Draisaitl inscrit 4 points dans un gain de 4-1 des Oilers contre les Islanders

(Edmonton) Leon Draisaitl a inscrit un but et trois aides et les Oilers d’Edmonton ont vaincu les Islanders de New York 4-1, lundi, à leur premier match depuis leur changement d’entraîneur.