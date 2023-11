(Montréal) Le Canadien a répliqué coup pour coup à la meilleure formation de la LNH, samedi soir au Centre Bell, et a éventuellement gagné la décision.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Kaiden Guhle a marqué à 2 : 13 de la période supplémentaire et le club montréalais a vaincu les Bruins de Boston 3-2.

Guhle a profité d’une rondelle libre dans l’enclave pour tirer dans un filet ouvert après une belle montée de Josh Anderson.

Nick Suzuki et Brendan Gallagher ont marqué tôt en troisième période pour le Canadien (7-5-2), qui a mis fin à une série de 10 défaites contre les Bruins (0-9-1). Samuel Montembeault a repoussé 25 tirs.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Brendan Gallagher (11)

Du côté des Bruins (11-1-2), Brad Marchand a récolté un but et une aide, tandis que Pavel Zacha a aussi fait bouger les cordages. Charlie McAvoy a amassé deux aides et Jeremy Swayman a stoppé 24 lancers.

L’attaquant Rafaël Harvey-Pinard était de retour dans la formation du Canadien après avoir raté trois parties en raison d’une blessure au bas du corps. Joel Armia lui a cédé sa place.

Le Canadien jouera à nouveau dimanche soir, quand les Canucks de Vancouver seront les visiteurs au Centre Bell.

Une fin divertissante

Zacha a marqué après seulement 36 secondes de jeu, faisant plaisir aux nombreux partisans des Bruins dans les gradins. Il a inscrit son cinquième but de la saison en faisant dévier un tir de McAvoy.

Le Canadien a obtenu quelques occasions de répliquer rapidement, mais il a souvent raté la cible.

Pour sa part, Brendan Gallagher a atteint le poteau sur un retour vers la mi-période, après un lancer de Sean Monahan lors d’une attaque à deux contre un.

Monahan a aussi atteint le poteau avec moins de quatre minutes à faire au premier engagement, quelques instants après que l’attaquant des Bruins Jake DeBrusk eut également atteint la tige à l’autre bout de la patinoire.

La deuxième période a été moins animée. Le défenseur montréalais Mike Matheson a joué de chance, faisant dévier hors de danger avec le manche de son bâton un tir de Marchand alors que l’attaquant des Bruins croyait pouvoir lancer dans une cage béante.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Juraj Slafkovsky (20) et Hampus Lindholm (27)

Le vent a tourné en faveur du Canadien tôt en troisième période, quand le spectacle a finalement commencé.

Suzuki a d’abord battu Swayman du côté rapproché en avantage numérique après 24 secondes de jeu. Gallagher est revenu à la charge 27 secondes plus tard, saisissant un retour dans l’ouverture en tombant.

Oskar Steen a cru avoir répliqué pour les Bruins à 2 : 05 pendant un moment, mais l’entraîneur Martin St-Louis a eu gain de cause lors d’une contestation. Les reprises ont confirmé que le Suédois avait commis de l’obstruction contre Montembeault.

La porte s’est ouverte à nouveau pour les Bruins quand Alex Newhook et Gallagher ont été punis sur la même séquence. Guhle et Johnathan Kovacevic ont sacrifié leur corps en bloquant des tirs. Montembeault a aussi frustré McAvoy et Marchand durant la longue séquence à cinq contre trois.

Ce n’était que partie remise pour les Bruins. Marchand a créé l’égalité 2-2 avec 7 : 02 à faire, lors d’un autre avantage numérique. Une remise de David Pastrnak vers le devant du filet a dévié contre James van Riemsdyk puis le patin gauche de Marchand avant d’aboutir dans l’objectif. Le but a été confirmé après une brève révision vidéo.

Guhle a finalement tranché en prolongation.