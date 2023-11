Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Allan Kreda, Associated Press

Igor Shesterkin et Jonathan Quick sont blessés. Le réserviste de Domingue était Dylan Garland.

C’était pour Domingue un premier match dans la LNH en près d’un an et demi.

Lafrenière a aussi pris part aux filets de Vincent Trocheck et Blake Wheeler. Panarin a complété dans un filet désert.

Le premier choix de 2020 a complété un deux contre un avec Artemi Panarin, obtenant ainsi un cinquième but cette saison.

Alexis Lafrenière a brisé l’égalité de 1-1 tôt au troisième tiers, jeudi, guidant les Rangers de New York vers un gain de 4-1 aux dépens du Wild du Minnesota.

Jimmy Golen, Associated Press

Brock Nelson a également touché la cible et Sorokin a réalisé 30 arrêts pour les Islanders. Ils ont perdu un troisième match de suite.

Les Bruins ont été en mesure de sortir de leur zone, avec un surnombre créé par Pastrnak et Coyle. Ce dernier a remis la rondelle à Pastrnak, qui avait une cage béante du côté droit. Le Tchèque a toutefois préféré aider son coéquipier à compléter son triplé.

Boston et les Golden Knights de Vegas dominent la LNH avec 23 points.

Charlie Coyle a réussi son premier tour du chapeau en carrière, Linus Ullmark a réalisé 27 arrêts et les Bruins de Boston ont vaincu les Islanders de New York 5-2, jeudi.

Les Canucks prolongent leur série de victoires en défaisant les Sénateurs 5-2

PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS

Elias Pettersson a marqué un but et ajouté deux aides, Ilya Mikheyev a réussi un doublé et les Canucks de Vancouver ont défait les Sénateurs d’Ottawa 5-2, jeudi.

Avec ses trois points, Pettersson s’est emparé du premier rang des pointeurs de la LNH avec 24 points, alors qu’il est au cœur d’une séquence de sept matchs avec au moins un point.

Brock Boeser et J. T. Miller ont également touché la cible pour les Canucks, qui ont remporté leurs cinq derniers matchs.

Casey DeSmith a effectué 28 arrêts.

Drake Batherson et Artem Zub ont fait scintiller la lumière rouge pour les Sénateurs, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres.

Anton Forsberg a cédé cinq fois sur 16 tirs.

Boeser a donné l’avance aux Canucks rapidement, enfilant l’aiguille après 15 secondes en première période.

Filip Hronek a obtenu une mention d’aide sur le jeu pour prolonger sa séquence à huit matchs avec au moins un point.

Zub était de retour dans la formation des Sénateurs après une absence de sept matchs, en raison d’une commotion cérébrale.

Lisa Wallace, La Presse Canadienne