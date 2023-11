PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS

(Detroit) Le Canadien s’est retrouvé en prolongation pour une sixième fois cette saison et pour une troisième fois, Cole Caufield a joué les héros.

La Presse Canadienne

Caufield a inscrit le but vainqueur en supériorité numérique avec 44 secondes à faire en prolongation et le club de hockey montréalais a mis fin à une série de quatre défaites en battant les Red Wings de Detroit 3-2, jeudi au Little Caesars Arena.

Posté dans le cercle des mises en jeu à la droite du gardien James Reimer, Caufield a accepté une passe de Mike Matheson, est revenu vers sa droite, puis a tiré à contre-courant dans la partie supérieure du côté du bouclier.

L’Américain âgé de 22 ans domine la LNH avec trois buts en prolongation cette saison. Il en totalise sept en carrière, un sommet dans le circuit Bettman depuis ses débuts dans la LNH, à égalité avec Martin Necas, Alex DeBrincat et Connor McDavid.

« J’aime me retrouver dans ces situations, a dit Caufield. Bien sûr que ce serait mieux de gagner en temps réglementaire, mais vous devez tirer profit de l’occasion devant vous. »

L’entraîneur Martin St-Louis avait brassé un peu les cartes, plaçant Alex Newhook et Josh Anderson sur les ailes de Nick Suzuki. Caufield se retrouvait à la gauche de Christian Dvorak et Juraj Slafkovsky.

Un peu plus de 24 heures après avoir fait son mea culpa devant les caméras, Matheson a récolté un but et deux aides, participant à tous les buts des siens. Le défenseur âgé de 29 ans avait compilé des différentiels de moins-3 à ses deux sorties précédentes. Cette fois, il a terminé la soirée à plus-1.

« Il a mieux géré le risque, a souligné St-Louis. C’était une performance dont il avait besoin pour rebondir. Ça va l’aider. »

Suzuki a aussi fait mouche pour le Canadien (6-5-2), en plus d’amasser une aide. À son deuxième départ de la saison, Cayden Primeau a repoussé 27 tirs.

Primeau a gagné un premier match dans la LNH depuis le 16 décembre 2021 face aux Flyers de Philadelphie. Il a mis fin à une séquence personnelle de neuf défaites dans la LNH (0-8-1 en 13 sorties).

« Cayden a été notre meilleur joueur ce soir, a dit Caufield. Il a réussi des arrêts difficiles dans les moments importants, particulièrement en prolongation. »

Le Tricolore a une fiche de 3-0 en prolongation cette saison et de 1-2 en tirs de barrage.

Christian Fischer et J. T. Compher ont marqué pour les Red Wings (7-5-2). Reimer a effectué 23 arrêts.

Le Canadien sera de retour au Centre Bell ce week-end. Il accueillera les Bruins de Boston samedi, puis les Canucks de Vancouver dimanche.

Une bonne bataille

Les visiteurs ont ouvert la marque après 7 : 02 de jeu. Newhook a profité de l’espace créé par la chute de Moritz Seider après un contact avec Suzuki pour s’avancer. Newhook a ensuite rejoint Matheson dans l’enclave et le défenseur montréalais a fait bouger les cordages grâce à un tir vif du côté du bouclier.

Le Canadien n’avait pas eu l’avance lors de chacun de ses six matchs précédents.

« Je pense que c’était notre défi ce soir : de jouer une bonne première période, de marquer le premier but, a insisté St-Louis. Ça nous a permis de jouer le match devant nous, sans devoir prendre de risque. »

Primeau a préservé cette avance pendant plus d’une période grâce à quelques bons arrêts. Il a notamment été alerte contre Jeff Petry lors d’une attaque à deux contre un, puis quand Dylan Larkin a voulu le surprendre à partir de l’arrière du filet.

Suzuki est passé près de creuser l’écart en deuxième période, quand le Canadien évoluait en infériorité numérique. Il s’est échappé, mais son tir a effleuré l’épaule de Reimer avant d’atteindre le poteau.

Reimer s’est signalé à nouveau quand Anderson s’est présenté seul devant lui. Il a réussi l’arrêt avec son bouclier.

Sean Monahan a battu Reimer avec 7 : 58 à faire en deuxième période, durant un avantage numérique. Mais l’entraîneur-chef des Red Wings, Derek Lalonde, a eu gain de cause lors d’une contestation vidéo. Les reprises ont démontré qu’il y avait eu hors-jeu lors de l’entrée de zone.

Les Red Wings ont profité de cette deuxième chance en créant l’égalité 1-1 avec 3 : 16 à faire au deuxième vingt. Michael Rasmussen a tiré du revers. La rondelle a dévié contre la mitaine de Primeau et Fischer avant de terminer sa course derrière la ligne des buts.

Les arbitres ont révisé le but, mais l’ont finalement accordé puisque Fischer n’avait pas fait dévier la rondelle volontairement avec son gant.

Les deux équipes ont échangé un but tôt en troisième période. Suzuki a surpris Reimer entre les jambières lors d’un avantage numérique, après 26 secondes de jeu. Puis Compher a trouvé l’ouverture par-dessus l’épaule droite de Primeau à 6 : 06.

Primeau et Reimer ont réussi de bons arrêts en prolongation, mais le gardien des Red Wings a été puni pour avoir bêtement retenu le bâton de Caufield après une collision entre les deux joueurs.

Suzuki a d’abord atteint le poteau, puis Caufield a fait la différence quelques secondes plus tard.