Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

William Nylander a pris part au but de Marner. Nylander a fourni au moins un point dans chacune des 10 rencontres des siens.

Mitchell Marner et Auston Matthews ont riposté pour le clan torontois, qui perdait un troisième match d’affilée.

DeBrusk et Paval Zacha ont marqué en temps régulier pour les Bruins, invaincus à leurs trois derniers matchs.

Jake DeBrusk et Charlie Coyle ont été précis en fusillade alors que les Bruins de Boston Bruins ont arraché un gain de 3-2 face aux Maple Leafs de Toronto, jeudi.

DeBrusk et Coyle mènent les Bruins vers un gain

Associated Press

Pulock a marqué 22 secondes après la mise au jeu initiale, avec les passes allant à Nelson et Kyle Palmieri.

Ryan Pulock, Simon Holmstrom et Brock Nelson ont marqué sur trois des cinq premiers tirs des Islanders.

Semyon Varlamov a stoppé 32 tirs en route vers un deuxième jeu blanc cette saison, jeudi, alors que les Islanders de New York ont gagné 3-0 face aux Capitals de Washington.

Les Kings résistent à une poussée tardive des Sénateurs

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Cam Talbot (39) et Anze Kopitar (11)

Les Kings de Los Angeles ont résisté à une poussée tardive des Sénateurs d’Ottawa, quittant la capitale canadienne avec une victoire de 3-2, jeudi.

Les Kings se sont forgé une avance de 3-0, mais les Sénateurs ont répliqué pour réduire le déficit à un seul but, malgré les départs de Mark Kastelic et de Ridly Greig en raison de blessures plus tôt dans le match.

Les efforts défensifs des Kings en troisième période ont fait en sorte que le but d’Anze Kopitar, en deuxième, s’est avéré être le but gagnant de la rencontre.

L’ancien du Canadien de Montréal Philip Danault, tout comme son coéquipier Carl Grundstrom, ont également marqué pour les Kings, qui ont remporté les deux premiers de quatre matchs prévus à leur périple actuel.

Cam Talbot, qui a passé la dernière campagne avec les Sénateurs, a amorcé le match devant la cage des Kings. L’ancien des Kings Joonas Korpisalo était le gardien partant des Sénateurs.

Talbot a eu l’ascendant en effectuant 24 arrêts, mais Korpisalo a été le plus occupé, faisant face à 36 rondelles.

Avec un déficit de deux buts en troisième période, les Sénateurs ont porté le pointage à 3-2 quand Josh Norris a fait dévier un tir de Jacob Bernard-Docker. Dominik Kubalik a été l’auteur de l’autre but des favoris locaux.

Lisa Wallace, La Presse Canadienne