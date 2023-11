Coyotes de l’Arizona « La LNH n’est pas une ligue de développement », insiste André Tourigny

(Tempe, Arizona) Le match de ce jeudi soir, entre le Canadien et les Coyotes de l’Arizona, est aussi le premier entre Juraj Slafkovsky et Logan Cooley depuis qu’ils ont été sélectionnés au premier et au troisième rang, respectivement, au repêchage de 2022.