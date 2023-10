Entraîneur adjoint au Mondial junior Le tremplin de Gilles Bouchard

Comme les flocons de neige et les empreintes digitales, chaque parcours d’entraîneur est unique. On a tendance à retenir ceux en ligne droite, idéalement vers le haut, comme celui de Jon Cooper, qui a fait ses classes à chaque niveau avant d’atteindre la Ligue nationale. Mais les parcours en zigzag sont nettement plus communs.