Jonas Johansson et Anthony Cirelli

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS

Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Jeu blanc pour Jonas Johansson dans une victoire du Lightning Jonas Johansson a repoussé 23 tirs en route vers un deuxième jeu blanc consécutif, Steven Stamkos a inscrit un but et une aide, et le Lightning de Tampa Bay a écrasé les Sharks de San Jose 6-0, jeudi soir. Johansson, qui remplace Andrei Vasilevskiy, blessé, avait bloqué 32 tirs dans une victoire de 3-0 contre les Hurricanes de la Caroline, mardi. Les Sharks (0-6-1) n’ont toujours pas gagné après sept rencontres cette saison. La dernière victoire du club remonte au 1er avril dernier. Depuis, les Sharks montrent un dossier de 0-11-2. Brayden Point, Michael Eyssimont, Brandon Hagel, Nicholas Paul et Luke Glendening ont marqué les autres buts du Lightning. Mackenzie Blackwood a été retiré de la partie après 7 : 29 de jeu en deuxième période, après avoir concédé cinq buts sur 21 tirs, la plupart, des tirs de qualité. Les Sharks ont marqué huit buts en sept matchs, ne touchant la cible plus d’une fois dans un seul duel. Stamkos a porté la marque à 3-0 lors d’un avantage numérique à cinq contre trois, avec 42 secondes à faire au premier vingt. L’attaquant a égalisé Dale Hawerchuk au 39e rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la ligue, avec 518. Le capitaine du Lightning compte 196 filets en avantage numérique, à un seul d’égaler Jarome Iginla en 21e place. Stamkos a aussi égalé Ray Whitney au 71e rang de la LNH pour les points, avec 1064. Associated Press

Quick repousse 32 rondelles et les Rangers blanchissent les Oilers PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Evander Kane (91) et Jonathan Quick (32) Jonathan Quick a réalisé 32 arrêts pour signer son 59e jeu blanc en carrière, et les Rangers de New York ont battu les Oilers d’Edmonton 3-0, jeudi soir. Adam Fox et Braden Schneider ont les deux inscrit un but et une aide, alors qu’Alexis Lafrenière a aussi marqué pour les Rangers, qui ont remporté leurs trois derniers matchs. Les Oilers, qui ont perdu quatre matchs de suite, n’ont gagné qu’un de leurs sept matchs jusqu’ici cette saison. Les Rangers ont ouvert la marque en avantage numérique, avec 3 : 32 de jeu en deuxième période, lorsque Fox a accepté la passe de Vincent Trocheck et a décoché un puissant tir frappé qui a battu le gardien Stuart Skinner. Il s’agissait du deuxième filet de Fox cette saison. En milieu de période, les Rangers ont ajouté à leur avance lorsque Schneider a conservé la rondelle en territoire des Oilers, avant de battre Skinner du côté du bâton. Sur le quatrième but de la saison de Lafrenière, Artemi Panarin a récolté une aide qui lui a permis de prolonger sa séquence de matchs avec au moins un point à sept. Shane Jones, La Presse Canadienne

Les Ducks infligent aux Bruins une première défaite cette saison PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS Mason McTavish Mason McTavish a marqué lors d’une montée à deux contre un en prolongation et les Ducks d’Anaheim ont battu les Bruins de Boston 4-3, jeudi soir. David Pastrnak a récolté un but et une aide, alors que le défenseur Charlie McAvoy a obtenu trois aides, mais les Bruins ont échappé une avance de 3-1 en troisième période et ont subi la défaite pour la première fois de la saison. Charlie Coyle et Matt Grzelcyk ont aussi marqué pour les Bruins, qui avaient remporté leurs six premiers matchs de leur 100e saison. Troy Terry a forcé la prolongation pour les Ducks avec un but à 14,7 secondes de la fin du temps réglementaire. Linus Ullmark a stoppé 28 tirs pour les Bruins, alors que John Gibson a bloqué 30 lancers pour la victoire. Les Ducks ont marqué les premiers avec cinq minutes à jouer au premier vingt, lorsque le défenseur Radko Gudas a envoyé la rondelle vers le filet. Celle-ci a dévié sur le patin du défenseur des Bruins Hampus Lindholm, et a pénétré le filet. Pastrnak a inscrit le troisième but de suite des Bruins en deuxième période. L’attaquant a profité de son propre retour de lancer pour marquer son sixième but de la campagne. Brendan Mcgair, Associated Press

Les Maple Leafs l’emportent 4-1 contre les Stars PHOTO BRANDON WADE, ASSOCIATED PRESS William Nylander (88) et Morgan Rielly (44) Morgan Rielly a inscrit le premier but du match et a ajouté une aide sur le premier but marqué en avantage numérique contre les Stars cette saison, et les Maple Leafs de Toronto ont battu Dallas 4-1, jeudi. Mitchell Marner, Tyler Bertuzzi et John Tavares ont marqué les autres buts des Maple Leafs, qui ont remporté un troisième match de suite. Mason Marchment a inscrit l’unique but des Stars, qui ont perdu pour la première fois de la campagne en temps réglementaire. Les Stars avaient gagné leurs trois derniers matchs. Joseph Woll était devant le filet pour un deuxième match de suite, et ce, pour la première fois de la saison. Il a repoussé 30 lancers. Rielly a ouvert la marque après 7 : 58 de jeu au premier vingt. William Nylander a récolté une aide sur le jeu, lui qui a mis son nom sur la feuille de pointage lors des sept matchs des siens jusqu’ici. Les Maple Leafs ont obtenu un avantage numérique de quatre minutes en début de troisième période. Bertuzzi a fait dévier le tir de la pointe de Rielly pour donner une avance de deux buts à son équipe. Les Stars avaient écoulé 17 pénalités de suite cette saison avant le but de Bertuzzi. Avec 1 : 53 à faire en deuxième période, Marner a accepté la passe d’Austin Matthews pour battre Scott Wedgewood du côté de la mitaine. Wedgewood, qui obtenait un deuxième départ cette saison, a réalisé 20 arrêts. Associated Press

Les Penguins mettent fin à la séquence de victoire de l’Avalanche PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Sidney Crosby a été un des marqueurs des Penguins. Reilly Smith a inscrit deux buts en première période et les Penguins de Pittsburgh ont gagné 4-0 contre l’Avalanche du Colorado, jeudi soir. Les Penguins ont mis fin à la séquence de 15 victoires à l’étranger de l’Avalanche, un sommet dans l’histoire de la LNH. La dernière défaite de l’équipe à l’étranger en saison régulière remontait au mois de mars. Tristan Jarry a connu un fort match pour les Penguins. Il a terminé le match avec 30 arrêts. Il s’agissait d’un deuxième blanchissage pour le gardien, qui avait aussi réalisé l’exploit en début de saison contre les Capitals, à Washington. À l’autre bout de la patinoire, Alexandar Georgiev a repoussé 20 rondelles sur 24. Smith a donné une avance de 1-0 aux Penguins après seulement 4 : 40 de jeu, lorsqu’il a profité d’une rondelle libre devant l’enclave pour décocher un bon tir dans la partie supérieure du filet. En fin de première période, Smith et Evgeni Malkin se sont amenés à deux contre un en territoire adverse, et Malkin a refilé le disque à son ailier pour un but facile dans une cage béante. Lars Eller a porté la marque à 3-0 après six minutes de jeu au deuxième engagement, a créé plusieurs chances de marquer avec ses partenaires de trio, Radim Zohorna et Drew O’Connor, tout au long du match. Sidney Crosby a ajouté un quatrième but pour les Penguins, avec un tir précis entre les jambières de Georgiev, à mi-chemin en troisième période. Ce but mettait fin à la soirée de Georgiev, qui a été remplacé par Ivan Prosvetov. Ce dernier a stoppé cinq tirs. La Presse Canadienne

Les Jets battent les Red Wings 4-1 PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS Kyle Connor (81) et Andrew Copp (18) Nikolaj Ehlers et Kyle Connor ont marqué en première période, Connor Hellebuyck a réalisé 35 arrêts, et les Jets de Winnipeg ont défait les Red Wings de Detroit 4-1, jeudi. Il s’agissait d’une troisième victoire de suite pour les Jets, qui ont remporté six de leurs 10 derniers matchs à Detroit. Ehlers a inscrit son premier filet de la campagne après 16 : 28 de jeu au premier vingt. À peine plus d’une minute plus tard, Connor a marqué son cinquième, un sommet chez les Jets. Mason Appleton et Nino Niederreiter, dans un filet désert, ont touché la cible en troisième période. Lucas Raymond a fait scintiller la lumière rouge pour les Red Wings après 3 : 18 de jeu au deuxième engagement. Dylan Larkin et Moritz Seider ont récolté une aide. James Reimer a conclu la rencontre avec 28 arrêts. Avec sa mention d’aide, Seider a obtenu son 100e point en 172 matchs. Reed Larson (139 matchs) et Nicklas Lidström (160 matchs) sont les seuls défenseurs dans l’histoire des Red Wings à avoir atteint ce plateau plus rapidement. Larkin a obtenu un point dans un huitième match de suite pour commencer la saison, lui qui a quatre buts et 11 aides. Associated Press

Les Flyers dominent le Wild 6-2 PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Egor Zamula et Bobby Brink Bobby Brink a marqué ses deux premiers buts dans la Ligue nationale de hockey, Sean Couturier, Owen Tippett, Travis Konecny et Travis Sanheim ont également touché la cible et les Flyers de Philadelphie ont défait le Wild du Minnesota 6-2 jeudi soir. Le gardien Carter Hart a bloqué 26 rondelles devant les filets des Flyers (4-2-1) tandis que Cam Atkinson a contribué à l’attaque des vainqueurs avec trois mentions d’aide. Dakota Mermis et Marcus Foligno ont inscrit les buts du Wild (3-3-1), qui amorçait jeudi un périple de trois matchs en quatre jours sur la côte est. Le gardien Filip Gustavsson a bloqué 29 rondelles. Les Flyers ont entamé le match de jeudi avec une fiche de 1-en-20 en avantage numérique, le pire dans la LNH au fil des quelque deux premières semaines de la saison. Jeudi soir, ils ont fait mouche deux fois en trois tentatives grâce à des buts inscrits à mi-chemin de la deuxième période pour s’éloigner de leurs rivaux. D’abord, Couturier a profité d’une rondelle libre, qu’il a glissée au but de la jambière gauche de Gustavsson pour son deuxième but de la saison, après avoir raté la totalité de la saison 2022-23 en raison de deux opérations au dos. Brink a enchaîné moins de trois minutes plus tard avec son premier but en carrière. Kevin Cooney, Associated Press

Martin Necas joue les héros en prolongation et les Hurricanes gagnent 3-2 PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Martin Necas Martin Necas a inscrit le but gagnant avec 9,7 secondes à jouer en prolongation, et les Hurricanes de la Caroline ont battu le Kraken de Seattle 3-2, jeudi, pour mettre fin à une séquence de trois défaites. Positionné dans l’enclave, Necas a accepté la passe de Tony DeAngelo pour inscrire son quatrième de la saison et son deuxième du match. Jesperi Kotkaniemi a marqué le but égalisateur pour les Hurricanes, avec 4 : 24 à faire en temps réglementaire. Necas a été complice du but de Kotkaniemi. Le gardien Frederik Andersen a repoussé 23 tirs pour la victoire. Oliver Bjorkstrand et Devin Shore ont marqué les buts du Kraken, qui n’ont toujours pas réussi à remporter deux matchs de suite cette saison. Joey Daccord a bloqué 43 rondelles. Il ne s’agissait que d’un deuxième match à domicile pour les Hurricanes, qui revenaient d’un voyage de six rencontres à l’étranger, dans lequel ils n’ont remporté que deux matchs. Avec les filets de Kotkaniemi et Necas, les Hurricanes comptent déjà quatre marqueurs de quatre buts cette saison. Bjorkstrand a inscrit le premier but du match, à 11 : 24 de jeu en première période. Shore a ajouté à l’avance du Kraken peu après, déjouant Andersen d’un tir qui est passé sous ses jambières. Necas a marqué un premier but pour l’équipe locale avec 1 : 38 à faire au premier vingt. Les Hurricanes tiraient de l’arrière 2-1 après 40 minutes de jeu, malgré un avantage de 31-14 au chapitre des tirs. Bob Sutton, Associated Press

Horvat et Dobson mènent les Islanders vers un gain de 3-2 contre les Sénateurs PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, USA TODAY SPORTS Bo Horvat Bo Horvat et Noah Dobson ont chacun récolté un but et une aide pour aider les Islanders de New York à vaincre les Sénateurs d’Ottawa 3-2, jeudi. Les Sénateurs ont perdu les services du défenseur Erik Brannström, qui a quitté le match sur une civière en deuxième période. Brannström a subi une mise en échec de Cal Clutterbuck avec 8 : 43 à faire à l’engagement. L’équipe a indiqué que le défenseur était conscient et qu’il pouvait bouger ses extrémités. Brannström a été transporté à l’hôpital pour subir des tests plus approfondis. Clutterbuck a marqué pour les Islanders et le gardien Ilya Sorokin a bloqué 46 tirs. Les Islanders ont mis fin à une séquence de trois défaites. Claude Giroux et Jacob Chychrun ont touché la cible pour les Sénateurs, qui ont perdu un troisième match de suite. Joonas Korpisalo a terminé la rencontre avec 35 arrêts. Dobson a marqué le but gagnant d’un tir frappé après 6 : 45 de jeu en troisième période. Horvat et Mathew Barzal ont préparé le but du défenseur. Horvat a marqué tôt dans la rencontre, après seulement 2 : 41 de jeu, en avantage numérique. Dobson a obtenu une aide sur le but, prolongeant sa séquence de matchs avec au moins un point à cinq. Les Sénateurs ont marqué deux buts dans un intervalle de 5 : 33 secondes en milieu de deuxième engagement. Chychrun a créé l’égalité d’un tir qui a battu Sorokin du côté de la mitaine. C’était déjà un quatrième but pour le défenseur cette saison. Giroux a inscrit le premier but des Sénateurs dans le match lors d’un avantage numérique à quatre contre trois, à 6 : 52 de jeu, avec un lancer qui a percé le trafic devant le gardien des Islanders. Scott Charles, Associated Press