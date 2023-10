(Laval) Joshua Roy a récolté cinq points, dont son premier tour du chapeau dans la Ligue américaine de hockey, et le Rocket de Laval a défait les Americans de Rochester 8-4, vendredi soir, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

Les choses se déroulaient déjà très bien pour Roy à sa saison recrue dans la LAH, alors qu’il avait obtenu quatre points à ses trois premiers matchs. Toutefois, il les a amenées à un autre niveau lors de la première victoire de la saison du Rocket (1-2-1).

Dans un effort offensif relativement complet, Sean Farrell et Lucas Condotta ont tous deux amassé un but et une aide sur le même trio que Roy. Riley McKay a aussi récolté un but et une mention d’assistance alors que Lias Andersson et Joel Armia ont complété le pointage pour les Lavallois.

Jakub Dobes a aussi vécu une soirée de première dans la LAH, signant un premier gain en carrière après avoir repoussé 35 tirs. Il avait été chassé du match d’ouverture de son équipe, vendredi dernier.

Brendan Warren, Jeremy Davies, Aleksandr Kisakov et Kale Clague ont répliqué pour les Americans (2-2-0), qui avaient vaincu le Rocket en prolongation, mercredi soir.

Michael Houser a eu la confiance de son entraîneur-chef Seth Appert, mais il a cédé sept fois en 33 lancers.

Le spectacle Roy

Le match n’était vieux que de 22 secondes lorsque les visiteurs ont écopé une pénalité qui a lancé les hostilités pour le Rocket. La meilleure occasion est venue du bâton de Philippe Maillet, qui n’a pas pu en profiter à l’embouchure du filet.

La formation lavalloise s’est ressaisie à sa deuxième tentative en avantage numérique, quelques minutes plus tard. Le tir de la pointe de William Trudeau a été dévié par Mitchell Stephens et Andersson a sauté sur le retour pour ouvrir le pointage.

Les célébrations ont été de courte durée. Un peu plus de deux minutes après ce but, Dobes a été lent à réagir et Warren l’a surpris avec un tir du revers dans la lucarne. Une longue reprise vidéo a été nécessaire, mais le but a été confirmé. Les Americans ont pris les devants 87 secondes plus tard, quand le tir flottant de Davies s’est faufilé dans le filet.

Les hommes de Jean-François Houle ont repris du poil de la bête avant la fin de la première période et ils ont réussi à rentrer au vestiaire avec une priorité d’un but. McKay a d’abord complété un superbe échange à trois avec Gignac et Filip Mesar avant que Condotta n’enfile l’aiguille avec seulement 7,7 secondes à faire.

Le Rocket a commencé le deuxième vingt avec aplomb et il a été récompensé d’un but lors d’une montée à trois contre un. Farrell et Roy se sont échangé le disque et c’est le premier qui a mis la touche finale grâce à un tir sur réception précis.

Roy a continué à se donner en spectacle en fin de deuxième période et au début du dernier tiers. Lors d’une montée à deux contre un, le choix de cinquième ronde du Canadien de Montréal a servi une belle feinte du revers à Houser pour faire scintiller la lumière rouge. Trente-deux secondes plus tard, le jeune attaquant de 20 ans a été oublié devant le filet et il a déjoué le gardien des Américains entre les jambières pour compléter son premier tour du chapeau dans la Ligue américaine.

Les Americans ont rendu les choses intéressantes avec deux buts rapides, ceux de Kisakov et de Clague, mais le Rocket a planté le dernier clou quand Armia a envoyé la rondelle dans un filet désert.