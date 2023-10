« J’ai joué avec des joueurs très intelligents qui comprennent bien le jeu, a souligné Joshua Roy. Ça rend les choses plus faciles de jouer avec eux. Nous nous voyions bien sur la glace et nous nous complétions bien. Je pense que ç’a aidé. »

(Laval) On dit souvent d’une personne qu’elle n’a pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Joshua Roy semble l’avoir compris.

Simon Servant La Presse Canadienne

Il est plutôt rare pour les partisans d’attendre impatiemment l’arrivée chez les professionnels d’un choix de cinquième ronde, mais Roy avait déjà laissé sa carte de visite. Après deux excellentes saisons avec le Phoenix de Sherbrooke et deux médailles d’or au Championnat mondial de hockey junior, le Québécois de 20 ans était prêt à passer au niveau suivant.

Même si Rocket de Laval a perdu ses deux premiers matchs de la saison, à domicile de surcroît, Roy a rapidement montré qu’il avait sa place parmi les hommes de confiance de l’entraîneur-chef Jean-François Houle.

Le jeune attaquant a passé plus de 20 minutes sur la glace lors de chacune des deux parties, il a inscrit ses deux premiers buts en carrière dans la Ligue américaine de hockey et il s’est hissé au sommet des pointeurs de l’équipe avec quatre points.

Roy avait déjà vécu l’expérience de la Ligue américaine de hockey, en vertu d’un match éliminatoire en 2022, mais il était plutôt satisfait de son travail lors de ses deux premières sorties avec le Rocket en saison.

« Ça s’est mieux passé que ce j’aurais pensé. Il faut que je continue comme ça, parce que c’est seulement un week-end. Je dois garder ce style de jeu jusqu’à la fin de l’année. Je me suis bien adapté au rythme de jeu et j’ai eu de bons partenaires de trio », a-t-il mentionné.

Roy faisait ici référence à Philippe Maillet et Emil Heineman lors du premier match, ainsi qu’à Mitchell Stephens et Joel Armia, lors du deuxième. Armia, un vétéran de huit saisons dans la LNH, a pris le relais de Heineman lorsque le Suédois s’est blessé en entrant en contact avec un arbitre.

Peu importe qui était à ses côtés, Roy a été menaçant sur la patinoire. Il a aussi montré une belle chimie avec Lias Andersson, lors des avantages numériques.

« J’ai joué avec des joueurs très intelligents qui comprennent bien le jeu, a souligné Roy. Ça rend les choses plus faciles de jouer avec eux. Nous nous voyions bien sur la glace et nous nous complétions bien. Je pense que ç’a aidé. »

Aussi offensif soit-il, Roy est également parvenu à ressortir du lot grâce à son travail en défensive. Il a amélioré cette facette de son jeu au cours de ses deux dernières campagnes dans la LHJMQ, mais c’est aussi ce qui avait fait de lui l’un des favoris de la foule lors du plus récent Mondial junior. Roy avait d’ailleurs mis la table pour le but en prolongation de Dylan Guenther, en finale du tournoi.

Houle l’a remarqué et c’est pour cette raison qu’il a décidé de lui donner de grandes responsabilités, même si son attaquant en était à ses premiers pas chez les professionnels.

« Joshua a connu deux très bons matchs. Comme entraîneur-chef, c’est sûr que quand tu vois ça, tu veux en donner plus. S’il continue comme ça, je pense qu’il peut être un très bon joueur pour nous, a insisté l’entraîneur-chef. Ce ne sont que deux matchs et il a encore des choses à améliorer pour être constant dans la LNH, mais je suis heureux du joueur qu’il est. »

Alors que l’attaquant Kirby Dach sera à l’écart du jeu pour une très longue période en raison d’une blessure, le Canadien de Montréal pourrait se tourner vers le Rocket pour pallier cette absence.

Il est probablement trop tôt pour que Roy soit rappelé par le Tricolore, mais son profil complet retiendra sans aucun doute l’attention.

« Il présente un profil prometteur, a dit Houle. Nous avons plusieurs recrues, mais avec le bon apprentissage et le bon développement, il a une bonne chance de jouer dans la LNH un jour. »

« C’est ce que tu veux en tant que joueur de hockey, mais je ne me concentre pas là-dessus, a rappelé Roy. Je veux simplement travailler fort et me développer. Si un jour je suis rappelé, alors je vais être prêt. »