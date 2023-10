Sidney Crosby marque un but.

(Washington) Sidney Crosby a marqué deux buts en avantage numérique, Evgeni Malkin a inscrit un but et trois aides, et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Capitals de Washington 4-0, vendredi, pour signer un premier gain cette saison.

Stephen Whyno Associated Press

Crosby a marqué son premier but en tombant au sol, devant le filet. Son deuxième du match a été aidé de Malkin, qui lui a refilé le disque. Le capitaine des Penguins a décoché sur réception pour déjouer Charlie Lindgren.

Le défenseur Erik Karlsson a réalisé un jeu important dans les secondes avant le but de Malkin, empêchant la rondelle de sortir de la zone.

Pour les Penguins, Tristan Jarry a stoppé Alex Ovechkin seul contre lui, et a réalisé 19 arrêts pour le jeu blanc.

Reilly Smith a inscrit le quatrième but des Penguins.

C’était la première fois que les Capitals se faisaient blanchir en match d’ouverture à domicile, en 49 ans.