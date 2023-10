L’ailier gauche des Devils du New Jersey Erik Haula (56) et le centre des Coyotes de l’Arizona Barrett Hayton (29)

(Newark) Nick Bjugstad et Nick Schmaltz ont marqué en tirs de barrage et les Coyotes de l’Arizona ont battu les Devils du New Jersey 4-3, vendredi soir, après avoir échappé une avance de deux buts.

Allan Kreda Associated Press

Schmaltz a aussi inscrit un but et une aide en temps régulier, alors que Matt Dumba et Sean Durzi ont inscrit les autres filets de l’équipe dans leur match d’ouverture. La recrue Logan Cooley a récolté deux aides à ses débuts dans la LNH, et Karel Vejmelka a repoussé 33 tirs.

Jesper Bratt a marqué deux fois et a récolté une aide également. Dougie Hamilton a obtenu un but et une aide, alors que Jack Hughes a inscrit trois mentions d’aide dans la défaite. Akira Schmid a réalisé 30 arrêts.

Dumba a marqué à 6 : 22 de la première période, à ses débuts avec les Coyotes, après 10 saisons avec le Wild du Minnesota.

Durzi avait ensuite fait 2-0 en avantage numérique. Les Devils ont toutefois inscrit trois buts de suite en 11 minutes de jeu.